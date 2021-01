Ernesto Tenembaum destacó el trabajo del policía que les pidió a los pasajeros del tren Sarmiento que se pongan el barbijo: "Me conmueve" Fuente: Archivo

Ernesto Tenembaum habló de la noticia del policía que les pidió a los pasajeros del tren Sarmiento que se pongan el barbijo. "Le voy a enseñar a que se interesen por el otro", dice el agente federal que hace adicionales en las formaciones de tren en un video que se hizo viral.

"Es un policía que entra a un vagón de tren y encuentra a un montón de gente sin barbijo, y es un poco la vida real", explicó Tenembaum. "Me conmueve lo que hace el tipo. Habría que hacer algún aviso tipo 'héroes del Covid', tipos que se la bancan. Porque meterse ahí y hacer ese argumento... Es como el policía de Santa Fe, que no es lo mismo que buchonear. Tiene algo de ordenador", consideró el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos).

"Por favor, les pido que se coloquen el barbijo como corresponde. A la persona que no lo tenga colocado lo voy a bajar de la formación, sea blanco, amarillo, negro, violeta o de la raza que sea, porque sino dicen que es discriminación. Mujer, hombre, no me interesa", dice el policía.

"Si a esa persona no le interesa el otro, yo se lo voy a enseñar para que se interesen por el otro, que empiecen a tomar conciencia de lo que está pasando. Así que, por favor, señores, empiecen a mostrar colaboración, esencialmente en el transporte público que es el peor lugar de contagios. Esto que estoy haciendo va más allá de mis funciones", añadió.

En ese sentido, Gustavo Grabia, que es columnista del programa de Tenembaum dijo que le "pareció fantástico y eso es la vida real".

"Creo que pone la cosa racial o de género porque si no dice eso, cuando agarra a alguien le dicen 'violencia de género' o 'discriminación'", agregó.

Al final, el policía le dedica un mensaje "especialmente a los más jóvenes". "Piensen en sus padres, en sus abuelos, porque se van a divertir dos minutos y ellos van a terminar con mucha suerte en un hospital con un respirador artificial".

Cuando finalizó su discurso, los pasajeros comenzaron a aplaudirlo.