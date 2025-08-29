Tenembaum cruzó a Galperin por defender al Gobierno: “Avala la corrupción”

El periodista Ernesto Tenembaum cruzó al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, por defender al gobierno de Javier Milei en medio del escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que involucra a su exdirector Diego Soagnuolo y a funcionarios clave de la administración libertaria como Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

El conductor de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos en Radio con vos mencionó el tenso intercambio en redes sociales entre el empresario y el experto en tecnología Santiago Siri tras el ataque a la caravana de Milei y sus candidatos en Lomas de Zamora. Siri había cuestionado que Galperin por no condenar la supuesta corrupción de la administración libertaria por ser presuntamente menor a la ocurrida durante el kirchnerismo.

En base a esto, Tenembaum introdujo: “Como consecuencia de lo que pasó en Lomas de Zamora, hubo una discusión entre Galperín y Siri. Me acordé por lo del 3%”. Ese número sería el presunto aumento de las coimas −del 5 al 8%− señalado por uno de los audios atribuidos a Spagnuolo, donde también se menciona que esa diferencia era para la hermana de Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina.

“Galperin defiende la corrupción abiertamente, corrupción de la que es beneficiario porque un tipo así no debería recibir subsidios del Estado. Los recibe el tipo más rico de la argentina. Cuando empezó [con su empresa] tal vez sí. Uno no entiende por qué hoy acepta esa plata, la nuestra”, marcó el conductor.

En tanto, según la visión de Tenembaum respecto al resumen de la discusión en redes, a Galperin le molesta menos la supuesta corrupción del 3% del gobierno libertario que la del 15% que sería la del período kirchnerista.

“Galperin está mal informado porque llegó a la política de muy grande, entonces no lee mucho. En realidad lo que habla Spagnuolo no es del 3% sino del 8% [la supuesta coima que pagaría la droguería Suizo Argentina]. El 3% era para Karina y el resto se repartía entre los funcionarios. Y para él estamos en la mitad de corrupción del kirchnerismo”, consideró.

Convencido de que “la doble vara la tiene” el empresario, Tenembaum siguió en duros términos: “La corrupción libertaria a él le gusta, la corrupción de los grandes empresarios que reducen los impuestos a las riquezas cuando al mismo tiempo le roba las sillas de ruedas a los discapacitados. Esa corrupción él la avala. Y la verdad es que ya ni me importa él, sino el símbolo de cómo el hombre más rico del país impregna en el debate argentino y qué es lo que piensa del país”.

“[Para Galperin] robar está bien siempre que sea menos que en el kirchnerismo. No estás en contra de la corrupción, estás en contra de la corrupción de determinada dimensión y de determinado color político. Eso se llama antiperonismo o gorilismo berreta”, cerró el conductor en su editorial.

La pelea con Siri

El comentario de Tenembaum llega luego del fuerte cruce en redes entre el fundador de la e-commerce y el programador. La secuencia comenzó cuando Galperin condenó el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora.

“No te olvides: la democracia no peligra si tiran piedras a los candidatos opositores en el conurbano o si las listas las encabezan candidatos ‘testimoniales’. La democracia peligra solo si el Presidente llama mandriles a periodistas que mienten u ocultan la verdad”, publicó el empresario en X en tono irónico en contra de los que critican a Milei por sus modos.

El cruce entre Marcos Galperín y Santiago Siri por el ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Siri reaccionó minutos después y vinculó el malestar social con los recientes escándalos de corrupción. “La bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina [Milei] y el déjà vu menemista”, escribió, en alusión a las grabaciones de voz, editadas y obtenidas de manera clandestina, en las que habla Spagnuolo (expulsado del Gobierno luego de conocerse los audios) y vincula a la hermana del Presidente y a Eduardo “Lule” Menem con el cobro de sobornos con la Droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker.

Tras eso, Galperin replicó: “Sin dudas, cualquier sospecha de un 3% de ‘cometa’ genera mucha más bronca si estás acostumbrado al 15%”. A lo que Siri contestó con una crítica: “Marcos, la corrupción no se descuenta, se termina. No es un black friday, es la República”.

El empresario, en tanto, días atrás ya había mostrado su postura al compartir un mensaje del libertario Fran Casaretto, quien calificó el escándalo como una “opereta absurda”.