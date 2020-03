El reto del policía a los adolescentes quedó grabado en un video 02:16

Video

Dos jóvenes de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, recibieron un fuerte reto por parte de un policía luego de violar la cuarentena impuesta para prevenir el avance del coronavirus. Lo que les dijo el uniformado para que los adolescentes entren en razón quedó grabado en un video que en las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales.

Los dos adolescentes de 16 años que salieron de sus casas para acompañar a la novia y a una amiga, fueron demorados en la comisaría, donde el oficial les dio una dura lección, según informó el portal LM Neuquén.

Muere gente. ¡Tienen que entender eso! Policía

El video dura 2.16 minutos, durante los cuales el oficial les pregunta qué hacían en la calle y les da una lección sobre la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. "¿Tienen proyecto de vida? ¡Sí lo tiene, quédense en su casa, no se muevan de ahí!", es una de las frases que el policía les dice a los jóvenes.

El policía les muestra un video de lo que se vive en Italia Crédito: Captura de video

En las imágenes se puede ver al policía, que lleva barbijo, muy enojado. Además, mientras reta a los jóvenes, les hace ver un video en su celular de "una persona que sufre porque no tiene respirador en Italia", como consecuencia del avance de la pandemia en ese país.

"¿Ustedes lo vieron este video? ¿Ustedes quieren que esto llegue acá?", los increpa el oficial. Luego se dirige al chico, a quien le asegura que habló con su padre y que este le confirmó que "le prohíbe salir".

Durante el video, el adolescente cuenta que fue acompañar a su novia y por ese motivo, escapó de su casa, a lo que el policía le responde: "Olvídese de su novia. Si yo no puedo salir con mi hijo, ¿por qué usted tiene que salir con su novia? Ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo hice, ¿cómo le hago entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre? Usted tiene 16 y no entiende, muere gente, ¡tienen que entender eso!".

Por su parte, la joven narra que acompañaba a una amiga a la casa de la hermana de ella, ya que estaba enferma, y que por eso decidió salir de su hogar, pese a las restricciones para prevenir el avance del Covid-19.

"Si les hablan, no entienden. Si los retan, no entienden. Si les prohíben, no entienden; entonces, ¿qué hay que hacer? No lo quiero ver más en la calle", aleccionó el oficial.