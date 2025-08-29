Por qué Tenembaum criticó a Galperín

El debate sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. El periodista Ernesto Tenembaum cruzó al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, por sus recientes declaraciones en redes sociales. El empresario defendió a la gestión actual en medio del escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

¿Cuál fue la crítica de Tenembaum a Galperín?

El periodista Ernesto Tenembaum criticó a Galperín por lo que considera una defensa abierta de la corrupción. El conductor de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio con vos) afirmó que el fundador de Mercado Libre tiene una doble vara para medir los presuntos ilícitos según el color político del gobierno.

"La corrupción libertaria a él le gusta, la corrupción de los grandes empresarios que reducen impuestos", afirmó el periodista Hernán Zenteno

Según Tenembaum, el empresario minimiza las acusaciones contra la administración libertaria al compararlas con gestiones anteriores. “Galperin defiende la corrupción abiertamente, corrupción de la que es beneficiario porque un tipo así no debería recibir subsidios del Estado”, señaló el periodista. “Uno no entiende por qué hoy acepta esa plata, la nuestra”, marcó en referencia a los fondos públicos.

El conductor también consideró que el empresario está mal informado sobre los detalles del escándalo. “Galperin está mal informado porque llegó a la política de muy grande, entonces no lee mucho”, sostuvo. Explicó que la discusión no es sobre un 3% de coima, sino sobre un 8% total, donde el 3% sería solo una parte destinada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (datos que se desprenden de los audios clandestinos atribuidos a Diego Spagnuolo).

Marcos Galperín intentó justificar el escándalo con la corrupción de otros gobiernos previos

La crítica más severa del periodista apuntó a una supuesta complacencia del empresario con los ilícitos del poder. “La corrupción libertaria a él le gusta, la corrupción de los grandes empresarios que reducen los impuestos a las riquezas cuando al mismo tiempo le roba las sillas de ruedas a los discapacitados. Esa corrupción él la avala”, sentenció Tenembaum.

“Robar está bien siempre que sea menos que en el kirchnerismo”, resumió. Para el periodista, esta lógica implica no estar en contra de la corrupción en sí misma. “No estás en contra de la corrupción, estás en contra de la corrupción de determinada dimensión y de determinado color político. Eso se llama antiperonismo o gorilismo berreta”, concluyó en su editorial.

Galperín defendió la calificación de "mandriles" que el Presidente le ejerce a diversos periodistas

El intercambio en redes que encendió la polémica

Las declaraciones de Tenembaum surgieron a partir de un tenso cruce en la red social X entre Marcos Galperin y el experto en tecnología Santiago Siri. La discusión comenzó cuando el fundador de Mercado Libre condenó un ataque a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. El empresario publicó un mensaje irónico sobre la percepción del peligro para la democracia.

Siri respondió directamente a esa publicación. Vinculó el malestar social con los escándalos recientes. “La bronca no la inventa la oposición, la fabrican las coimas de Karina [Milei] y el déjà vu menemista”, escribió el programador.

Santiago Siri le replicó al empresario que la corrupción no es un descuento, sino algo que debe terminar

La réplica de Galperin fue el punto que desató la mayor controversia. “Sin dudas, cualquier sospecha de un 3% de ‘cometa’ genera mucha más bronca si estás acostumbrado al 15%”, publicó. La respuesta de Siri fue contundente. “Marcos, la corrupción no se descuenta, se termina. No es un black friday, es la República”, cerró el experto en tecnología.

