Alberto Fernández dijo que el video que se filtró con Tamara Pettinato era para Ernesto Tenembaum

A más de un año de la polémica filtración del video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial, el expresidente explicó el origen del encuentro que mantuvo con la panelista de televisión en la Casa Rosada. Fernández aseguró que su intención había sido enviárselo a modo de chiste al conductor Ernesto Tenembaum.

“Vino a hacerme un reportaje para la televisión china y le dije que comiéramos antes. Ese día Ernesto Tenembaum me había maltratado en su programa de radio, hizo una crítica del Gobierno", comenzó a aclarar Fernández este domingo por la noche en una entrevista en el canal de streaming Blender.

Y continuó: “Me había tratado muy mal y le digo a Tamara (quien en ese entonces era panelista del ciclo): ‘Che, vos me conocés, ¿por qué dejaste que hable así de mi?’. Le digo: ‘Vamos a mostrarle a Ernesto que dentro de su programa tiene a alguien que me quiere mucho’. Así surge la charla esa".

La explicación de Alberto Fernández sobre el video con Tamara Pettinato

Ante las risas y la incredulidad del conductor, Tomás Rebord, -quien calificó la situación de “cada vez más rara”- y la mesa que lo acompañaba, el expresidente ratificó que el video era para Tenembaum y explicó por qué nunca llegaron a enviárselo.

“Pobre Ernesto, no tiene nada que ver, pero nunca lo recibió. ¿Saben por qué? Porque Tamara nunca dijo lo que yo le pedía que dijera, nunca ocurrió“, dijo entre risas y añadió: ”Decime algo lindo, exactamente. ¿Qué era lo que yo buscaba? Eso. Ahora, la pregunta que yo hago es: ¿Tamara fue merecedora de todo lo que dijeron de ella?“.

El video al que hacen alusión —del cual no se tiene la fecha exacta— se conoció en agosto del año pasado y se escucha la voz de Fernández y se ve a la columnista de 40 años mientras toma cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Durante algunos minutos mantienen una conversación íntima, en donde se declaran el cariño que sienten el uno por el otro.

El video completo de la cena entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato en Casa Rosada

“Hoy estamos cortando”, dice Pettinato al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la entonces columnista de Radio con vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea él. “¡No! De amistad”, vocifera ella, comentario que provocó las risas de ambos.

Durante el resto de la secuencia, tanto la figura mediática como el exmandatario ahondan en su relación. Pettinato califica a Fernández de “buen compañero”, “gran persona”, y dice que lo quiere y que lo va a querer siempre. “Yo creo que estamos enamorados de otra manera”, dice más adelante y completa con un “mentira”, al tiempo que el expresidente continúa con la grabación. Tras unos chistes más, la filmación concluye con un “te amo” de la conductora de radio y con un “yo a vos” de Fernández.

En la entrevista de este domingo por la noche —en la que también habló sobre su visión sobre el futuro del peronismo y la interna que atraviesa el PJ— el exmandatario -que enfrenta una causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez-, elogió a la familia Pettinato tras la polémica que generó la filtración del video.

“Al igual que su padre, Tamara me parece de las mejores personas que conocí en mi vida, humanamente hablando, quiero aclararlo”, indicó y cerró: “Conozco a su padre (Roberto), es uno de los tipos más divertidos que he conocido”.