Diego Brancatelli habló del nuevo Intratables: “Si me quedo sin laburo, no es la muerte de nadie”

Tras la dura advertencia de Débora Plager a Alejandro Fantino por su conducción de Intratables (América) y los cambios que introdujo en el programa, Diego Brancatelli dejó en claro su postura. Habló sobre el bajo rating, las decisiones del canal y la relación con el nuevo conductor.

Entre los cambios más llamativos del ciclo está la llegada de “A la carta con Fantino”, una idea de viernes con cuatro invitados cenando, lo que genera que los panelistas y el debate queden relegados a un segundo plano. Todo esto llevó a muchos a preguntarse por el destino del equipo periodístico que acompaña el programa.

Con la llegada de Alejandro Fantino a la conducción se probaron nuevos formatos para el ciclo

Sin esquivarle al tema, este miércoles Brancatelli se animó a hablar sobre la situación durante el programa radial Por si las moscas (La Once Diez). “Estamos poniéndole el pecho para ver de qué manera nos reinventamos para que Intratables siga al aire. Estamos desde hace nueve años, fue un éxito, pero ya no está más la época dorada con Santiago del Moro, cuando los ratings eran otra cosa. No es una cuestión personal, sino general. Es algo que le pasa a todos”, comenzó a explicar el periodista en referencia a los bajos números de audiencia que muestran varios programas televisivos que en el pasado medían muy bien.

Nuevos formatos

Luego, reveló que Liliana Parodi, la gerenta de Programación del canal se había reunido con los panelistas y les había adelantado que podía llegar a modificarse en el ciclo y en el formato y que podía haber cambios en la composición de los periodistas que acompañan. “Nos dijo que podía ser que estuviéramos todos, ninguno, algunos o la mayoría, pero que iban a intentar encontrarle la vuelta al programa para enfocar lo que la gente pide y busca”, siguió.

Sobre la llegada de Fantino explicó que se comenzaron a probar nuevos formatos “para ver qué atrapa a la gente y qué no”. Sin embargo, admitió: “Es cierto que esto generó incertidumbre entre nosotros y en el público, mucho más. A mí me escribieron cientos de mensajes diciendo que si no estábamos nosotros no iban a ver más el programa. O me decían: ‘Branca, te re puteaba, pero te necesito, porque te quiero putear’”.

Brancatelli enfatizó en el pronunciamiento de los televidentes y aclaró que “desde el canal lo saben”. “La gente está cansada de los gritos, la pelea y la grieta, y todos tenemos que aportar un poco de cada lado para hacer un mejor producto. Me encanta la confrontación y ser picante, pero hay que entender que hay momentos en los que hay otras angustias y problemas”.

Diego Brancetelli reveló que los panelistas tuvieron una reunión con la gerencia del programa, en la que les advirtieron sobre posibles cambios América TV

El periodista se mostró confiado con la forma en la que se resolverá la situación del programa: “Estamos contentos y somos realistas, sabemos dónde estamos parados, sabemos que hace falta un cambio y que hay que hacer muchas cosas para mejorar. Del lío y la polémica se habló más afuera que de adentro”.

El vínculo entre Fantino y los panelistas

Respecto de su relación con Fantino, sostuvo: “Con Alejandro tenemos una muy buena relación, una muy buena comunión. Creo en él y en lo que dice, porque lo dice mirándote a los ojos. No tengo por qué descreer y él quiere que estemos todos. Vamos a hacer lo que sea necesario para que estemos todos adentro y con laburo”.

Diego Brancatelli habló sobre la relación entre Alejandro Fantino y el resto de los panelistas Twitter @diegobranca

“No es que estamos todos peleados y que Alejandro vino y nos cortó el rostro. Eso no pasó nunca”, se sinceró y ejemplificó: “Desde el primer día, con Alejandro nos pasaron cosas que no nos habían sucedido con conductores anteriores. Él nos preguntó siempre qué temas nos interesa, por dónde quremos ir, qué formato preferimos. Si hubiera una mala relación ni preguntaría”.

¿Desempleado?

Brancatelli aprovechó para lanzar una polémica que lo involucra: “Los periodistas tenemos que bajarnos un poco del pedestal. Si en vez de estar una hora y media, estamos cuarenta minutos, bueno... es el formato del programa”.

“Aunque me quede sin laburo, me duela y deje de estar en Intratables, que lo amo, si los panelistas no rinden y rinde una mesa comiendo, lamentablemente tenés que hacerte a un costado. El periodismo es así. Si no funciona, no funciona y no es la muerte de nadie”, consideró Brancatelli.

Sobre el futuro, observó: “Todos los que estamos ahí tenemos otros laburos, así que tampoco vamos a forzar algo si no llega a funcionar. No está mal probar cosas nuevas”.

Según explicó Brancatelli, los que trabajan en el programa tienen otros empleos también Instagram @paulovilouta

En relación con las decisiones que se toman desde la gerencia del canal, sostuvo: “Mientras se manejen como vienen haciéndolo hasta ahora, que es con códigos, es decir, nos avisan y hablan [está todo bien]. Después puede suceder que si se manejan mal, eso no me gustaría”.

Finalmente, brindó su propuesta: “Creo que va más una mesa con información que una con gritos. No soy un experto, pero hoy en la televisión el formato informativo va mejor. Yo hoy voy más mentalizado a brindar información que antes, que brindaba mi postura personal. Ahora estoy más con datos duros, que un poco es lo que quiere el canal y lo que quiere Liliana. Nos estamos acomodando. Yo quiero seguir, sobrevivir y subsistir y lo vamos a lograr”.

LA NACION