Tras desactivar un millonario conflicto con Fabián Cubero, Nicole Neumann disfrutó de una romántica cena con su novio, Juan Manuel Urcera

Nicole Neumann y Juan Manuel Urcera consolidan día a día su relación. A poco de que circularan las primeras imágenes en las que se los veía a los besos y se destara una tormenta mediática con la ex del piloto de TC, ahora ambos pasean por la ciudad sin necesidad de ocultarse.

La modelo y su flamante novio llevan casi medio año de amor y se los nota resplandecientes. En esta oportunidad fueron vistos por Palermo, yendo a cenar a un restaurante en la calle Armenia. Además de las fotos de los paparazzi, los mismos involucrados compartieron capturas de la noche, en donde se los podía ver sentados juntos en una mesa larga, rodeados de amigos.

Ella, con el pelo suelto y salvaje, un tapado blanco y un pantalón negro al cuerpo y brillante; él, con un montgomery gris con botones negros, un pantalón azul y unas zapatillas. Más allá de los looks para hacerle frente a las gélidas temperaturas, lo que ambos lucían durante la caminata era una amplia sonrisa.

Nicole junto a su novio, Juan Manuel Urcera instagram.com/nikitaneumannoficial

Nicole tiene doble motivo para sonreír: además de su gran presente sentimental, viene de terminar con una de las últimas batallas con su ex, Fabián Cubero. Tras dos largos años de idas y vueltas en Tribunales, en los que la expareja concentraba sus energías para definir desde las cuotas alimentarias de las tres hijas que tienen en común, Sienna, Allegra e Indiana, llegó el acuerdo por uno de los puntos más álgidos: la casa que tenían en el barrio Santa Bárbara, en Tigre, valuada en 840 mil dólares.

Valuada en millones de pesos, fue el lugar elegido por la modelo para vivir con las niñas, mientras el deportista reclamaba su parte de la propiedad. Hace ya cuatro años que Neumann y Cubero se separaron y, según cuentan personas cercanas al futbolista, él estaba muy interesado en vender la casa para cerrar la división de bienes. En cambio, ella no estaba tan apurada. Sin embargo, ambos llegaron a un acuerdo y apareció un comprador; ella ya tenía una casa en vista, y por eso la operación se pudo hacer en forma rápida.

Nicole, en tanto, dialogó este miércoles con Intrusos, donde dio detalles de la transacción inmobiliaria. “Ya vendimos y ya encontré una nueva casa donde vamos a vivir con las chicas. Estoy haciendo malabares para mudarme”, contó. Además, al ser consultada sobre si tenía planes de vivir con Urcera, contestó: “Hoy no vamos a convivir, no sé más adelante. Me mudo con mis tres hijas”.

Salida nocturna para Nicole Neumann y su novio, Juan Manuel Urcera Gerardo Viercovich

En tanto, Mica Viciconte, actual pareja de Cubero, hizo un posteo que, claramente, iba dirigido a Nicole y pedía que soltara a su antiguo amor para abrazar al actual. Y Neumann respondió: “Tiene que entender que hay tres hijas y son seres humanos que van a estar siempre y que nos unen para toda la vida”.

Los últimos días también fueron ajetreados para la modelo, que arregló su salida de Santo sábado -ciclo que conducía con Guillermo López, en América-, para sumarse al jurado de Los 8 escalones del millón, en eltrece, donde se encarga de hacerle preguntas sobre moda, alimentación sana y medioambiente a los participantes.

Un amor que avanza

Nicole y Urcera se conocieron el verano pasado, por amigos en común. “José se enteró que esa persona me conocía y dijo: ‘Quiero ese contacto”, recordó ella tiempo atrás. El flechazo fue inmediato y mutuo, y fue tan fuerte que los diez años que ella le lleva a él no le importaron a ninguno de los dos. Tardaron un tiempo en blanquear la relación, pero cuando se animaron fueron con todo: ella ya viajó a Neuquén a conocer a la familia de él y fue muy bien recibida, y Urcera conoció a las tres hijas de Nicole. “ Tienen la mejor porque ellas son sociables, cariñosas y querían que yo tuviera un novio. A mis hijas les divierte que venga alguien nuevo y que me acompañe ”, había dicho sobre la relación entre su flamante pareja y sus hijas.

Luego llegó el viaje a Miami, donde fueron juntos a descansar y disfrutar del verano en el Hemisferio Norte. Ambos compartieron imágenes de sus vacaciones en redes sociales. “Escrachada. Alguna noche en Miami”, escribió Nicole junto a un emoticón de enamorada en una historia de Instagram en la que se la ve junto a su nuevo amor. En tanto, el piloto de turismo carretera subió una foto con la modelo y expresó: “Recargando energía para encarar lo que se viene”.

Ahora, ellos no solo no se esconden sino que sonríen para las cámaras.

