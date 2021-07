El cruce entre Osvaldo Bazán y Pablo Duggan por las visitas a Olivos durante la cuarentena

Este jueves, luego de que dos dirigentes del espacio Republicanos Unidos denunciaran al presidente Alberto Fernández y a la modelo Sofía Pacchi por supuestas violaciones a la cuarentena por coronavirus, los periodistas Osvaldo Bazán (TN) y Pablo Duggan (C5N) protagonizaron un tenso cruce en Twitter.

Horas después de que la denuncia penal de Marcos Longoni y Abril Férnandez Soto contra el Presidente y Pachi recayera en el Juzgado Federal N°7, a cargo de Sebastián Casanello, Osvaldo Bazán y Pablo Duggan protagonizaron un ida y vuelta en Twitter. Mientras que el primero cuestionaba el caso y lo relacionaba con distintas muertes de personas por violar la cuarentena, su colega buscó deslindar responsabilidades y habló de supuestos abusos policiales.

“¿Cuánto tardará en explotar el escándalo de las visitas a Olivos en medio de lo más estricto de la cuarentena? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que sea inevitable hablar del asunto? ¿De verdad creen que se puede pasar por esto sin pagar costo? ¿Cómo queda el periodismo si no trata este tema con la excusa de que ‘es algo privado’? ¿Cómo va a ser privado que mientras ciudadanos eran asesinados por ‘desafiar la cuarentena’ en Olivos se abrían las puertas a otros ciudadanos no esenciales? ¿Quién nos va a creer algo?”. Con esas seis preguntas repartidas en dos tuits, Osvaldo Bazán analizaba los alcances del caso desde su cuenta.

Los dos tuits con los que Osvaldo Bazán cuestionaba el caso de los ingresos a la Quinta de Olivos en plena fase 1 Twitter @OsvaldoBazan

Entre las numerosísimas respuestas, se destacó la de Pablo Duggan. “¿Asesinados por desafiar la cuarentena? ¿Lo decís en serio? ¿Tenés algún caso?”, retrucó el periodista de C5N y Radio 10. Fue entonces que Bazán recogió el guante y, fiel a su estilo, respondió con siete casos de personas que fueron detenidas en el marco de la cuarentena y murieron en la horas sucesivas.

Los siete casos con los que Bazán le respondió a la pregunta de Duggan Twitter

“Pero además, Pablo, hubo decenas de casos de violencia estatal sobre gente que ‘desafió la cuarentena’ mientras que la regla no corría para no esenciales que entraban a Casa Rosada”, añadió Bazán junto a los links de notas de opinión que firmó para el diario mendocino El Sol.

Horas más tarde, Duggan le contestó a Bazán y analizó que las muertes mencionadas no tenían que ver con desafiar la cuarentena -impuesta desde el 20 de marzo de 2020- sino con el accionar abusivo de las fuerzas policiales.

“No conocía todos los casos que mostrás. Creo que incurrís en un error. La violencia policial y estos asesinatos no fueron por desafiar la cuarentena. No tienen que ver con eso. Tienen que ver con el desastre de policía que tenemos. Ante una muerte en una detención legal, el problema no es el delito por el cual se detuvo a alguien. Sino, ante cada abuso policial deberíamos cambiar el Código Penal y eliminar el delito. Y, por supuesto, condenar a los responsables de estas muertes”, retrucó y agregó: “Mucho menos tienen que ver los funcionarios que, indefectiblemente, debían circular para cumplir con su trabajo esencial. Entiendo y comparto la preocupación por esas muertes. Pero encontraste un culpable equivocado. La cuarentena era absolutamente necesaria. El comportamiento asesino de algunos policías no la invalida. Que el odio no te haga perder el criterio”.

Los cuatro tuits con los que Duggan le respondió a Bazán Twitter

El origen de la polémica estalló luego de que en las redes sociales se filtraran documentos de las entradas a la Quinta de Olivos. En los registros del 2 abril de 2020 figura la entrada de Pacchi, cerca de las 22, y su salida registrada minutos después de la medianoche.

LA NACION