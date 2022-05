“Es el ex de mi esposa”: el Pollo Álvarez sorprendió al contar el vínculo que tiene con un ex River

Luego de muchos años de espera y superada la pausa a nivel internacional que significó la pandemia por coronavirus, el Mundial se encuentra cada día más cerca. La emoción de los fanáticos del fútbol aumenta minuto a minuto y, quienes pudieron asegurarse el viaje a Qatar, se encuentran en pleno proceso de dejar preparados los últimos detalles previos a la partida. Emocionados por el tema, el Pollo Álvarez y los panelistas de Nosotros a la mañana (eltrece) estaban absortos con los detalles del vuelo que realizará el TANGO D10S cuando, de imprevisto, el conductor desvió la atención al compartir un llamativo dato familiar.

El Pollo Álvarez reveló el particular detalle que lo vincula a un exjugador de River

El avión que se construyó en honor al legendario número 10 y que llevará a un selecto grupo de leyendas del deporte hasta Qatar será presentado al público el 25 de mayo. El evento tendrá lugar en el Aeropuerto de Morón y contará con la presencia de artistas como Juanse y Valeria Lynch, quienes ambientarán la inauguración con diversos temas dedicados a Diego Maradona.

“Los asistentes tendrán una experiencia única y sorprendente donde podrán dejar grabado en la cabina un mensaje a Diego para llevarle al cielo. Además mediante tecnología de inteligencia artificial, con audio y video, podrán hablar con él y hacerle preguntas; así tendrán la sensación de estar dialogando con él”, confiaron a LA NACION los encargados del lanzamiento.

El Tango D10S será presentado al público el 25 de mayo Prensa: Hernán Nisenbaum

“Se viene con todo el TANGO D10S. Lo que vi es increíble”, expresó el Pollo Álvarez mientras en pantalla transmitían un video que mostraba a los campeones del 86 mientras presumían su habilidad con la pelota justo al lado del imponente avión. “Va a tener mucha memorabilia de la historia de Diego Maradona. Gastón Kolker, el dueño, es fanático de Maradona y va a tener una gran producción”, aseveró el panelista Ariel Wolman.

Y agregó, como un dato curioso: “¿Sabés quién está involucrado también? Guille Pereyra, un exjugador de River, multi campeón. Es piloto”. Emocionado al escuchar el nombre conocido, el Pollo comentó: “Sí, es un amigo”. Frente a la confusión de los presentes, procedió a dar detalles sobre el impensado vínculo que mantiene con el futbolista devenido a empresario. “Es el ex de mi esposa y es el papá de Mimi”, explicó, en referencia a Tefi Russo, con quien se casó en 2019, y a la hija de ella.

En el 2018, el Pollo Álvarez aún estaba lejos de eltrece y, en cambio, conducía Con Amigos Así (KZO) junto a Pico Mónaco. Una tarde, una influencer de cocina fue al ciclo como invitada y, aunque para ella fue un día más, para el conductor significó un antes y un después. Flechado por la belleza de Tefi Russo, corrió a pedirle su número a los productores y la llamó apenas unos minutos después de que ella abandonara el estudio.

Tefi Russo y el Pollo Álvarez se casaron en el 2019 Instagram @https://www.instagram.com/polloalvarez/

Según contó años más tarde, Tefi no estaba muy interesada y “solo quería un touch and go”. “Me dijo que yo no le llamaba la atención. Fuimos a cenar a un restaurante de Palermo y no sé por qué aceptó. Creo que le empecé a gustar como a los dos meses”, reveló Álvarez. No obstante, la salida casual rápidamente se transformó en amor y, en agosto del 2019 rodeados de familias y amigos, caminaron juntos hacia el altar.