El duro cruce entre Christophe Krywonis y Ronnie Arias en Masterchef Celebrity Uruguay

Ronnie Arias se sumó al ciclo de MasterChef Celebrity Uruguay en donde, semana a semana, se enfrenta a algunas de las celebridades más queridas del país vecino. A lo largo de la competencia tuvo algunos éxitos, un par de fracasos y, ahora, a la lista le sumó un duro cruce con Christophe Krywonis.

Todas las grandes figuras que pasaron por MasterChef Celebrity pueden estar de acuerdo con dos cosas: fue una de las experiencias más divertidas de sus vidas pero, a su vez, una de las más estresantes. El reloj que apura con cada movimiento de la aguja, la presión de sentir un batallón de cámaras listas para captar el más mínimo error y el calor sofocante de los hornos son solo algunos de los aspectos que suman a la tensión que se vive en cada desafío.

Así, la competencia culinaria se convirtió un éxito rotundo alrededor de todo el mundo. Para los argentinos, la emoción se terminó un par de meses atrás con la consagración de Mica Viciconte como la ganadora pero, para su consuelo, en Uruguay no solo continúa sino que también hay algunas estrellas nacionales.

El duro cruce entre Christophe Krywonis y Ronnie Arias

Uno de ellos es Ronnie Arias, quien se animó a representar a su gente en el país vecino. Pero no fue el único. Asimismo, hubo apariciones especiales de Maru Botana, Álvaro Navia, Abigail Pereira y, más recientemente, Christophe Krywonis quien, a pesar de no ser argentino, fue adoptado como uno más tras formar parte del jurado de Bake Off Argentina.

El ícono de la pastelería fue convocado como jurado especial y presentó un complejo desafío en el que los participantes debían presentar una tarta de manzana. Aunque a simple vista podría parecer fácil, dicho postre implica mucha precisión y hasta el más mínimo error podría arruinar todo el plato. Y Ronnie Arias aprendió esto por las malas.

Todo comenzó cuando, al elegir su isla, se ubicó en una en donde las hornallas no funcionaban bien. Esto le generó una dificultad extra y lo puso en desventaja en comparación a sus compañeros. A esto se le sumó que, durante su paso por su estación, Christophe no dudo en darle un par de bruscas indicaciones que terminaron en gritos e insultos.

Christophe Krywonis fue parte del jurado de Bake Off Argentina

“No funciona el horno de arriba, o sea que estoy jugando con desventaja. Mala leche”, expresó el actor entre murmullos. Cuando intentó explicárselo al exigente jurado, se chocó con una catarata de insultos que lo dejó con la boca abierta. “Pará, pará ¡Podés dejar de romper las p***tas que está bárbaro eso! ¡Está bárbaro! ¡No rompas las p***tas! ¡Haceme el praliné y listo!”, le espetó el invitado especial.

Lejos de ser un episodio aislado, la incómoda situación continúo al momento de las devoluciones. Luego de probarlo, el chef estaba muy desconforme y su molestia aumentó cuando Ronnie comenzó a detallar los contratiempos que tuvo. “¿Te gusta quejarte, no? Tengo ganas de estrangularte, de verdad. Estoy enojado...”, disparó. Y agregó: “Qué macana te habrás mandado te preguntas en este momento, ¿no? Medio amarrete con las manzanas”.

Ronnie Arias forma parte de MasterChef Celebrity Uruguay (Foto: Instagram/@ronaldo1ro)

Cunado el participante repitió que tuvo que hacer el plato dos veces y que, por ese motivo, le quedaron pocos trozos de fruta, la respuesta de Krywonis fue darle un violento golpe a la mesa. “Si sos tan artista y tan sensible como yo te conozco, ese postre no es Ronnie. Yo amo al artista, pero acá necesitaba ver a Ronnie el cocinero”, dijo, algo más calmado. Sin deseos de avivar el conflicto, su interlocutor prefirió mantenerse en silencio.