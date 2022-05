La Gata Fernández reveló en PH si él estaba en el departamento cuando Alejandra Pradón cayó de un séptimo piso

El 15 de marzo del 2004, la noticia de que Alejandra Pradón se había caído desde un séptimo piso en el barrio porteño de Belgrano y que, pese a las lesiones, se salvó de milagro, conmocionó a todo el país. Desde aquel entonces, muchos rumores giraron en torno al hecho y uno de los que cobró más relevancia fue que la exvedette se encontraba con jugadores del Club Atlético River Plate en el momento del accidente. 17 años más tarde, uno de los implicados se refirió a esta versión y habló sin tapujos sobre el tema.

Se trata del exfutbolista Gastón Fernández, apodado como “La Gata”, quien en ese año se desempeñaba como futbolista del plantel millonario y su nombre tomó protagonismo cuando se lo relacionó en el accidente. En ese marco, finalmente reveló el interrogante en el programa PH: Podemos hablar (Telefe) y desmintió todos los rumores que indicaban su participación.

“Esto fue hace mucho, igualmente a mí nunca me lo preguntaron. Nombraron a muchos y yo era muy chico en ese momento. Obviamente no estaba y tampoco me enteré que dentro del plantel haya pasado algo, no sé bien cuál es la leyenda urbana”, introdujo en diálogo con el conductor Andy Kusnetzoff.

Además de Fernández, Fernando Cavenaghi, Franco Constanzo y Marcelo Salas también fueron nombrados en aquella época. Sobre esto, “La Gata” remarcó: “Lo raro es que, en los nombres que hay, no había mucha sintonía de amistad. No sé bien quienes habrán sido los participantes”.

Tras negar que él estuvo en el departamento de Pradón cuando sufrió la caída, sentenció: “Nada que ver”, y le puso fin a un mito que permaneció instalado por más de 10 años.

En 2019, la mediática también se refirió al incidente en el ciclo de los sábados por la noche y aportó más detalles al respecto. “No sé si me caí o me tiraron, pero estaba con él, con mi novio”, explicó sobre su expareja, Fabricio Lallana, quien fue el principal acusado en la causa. “Yo estaba discutiendo con él, fue un hecho de violencia. Estaba tirándole la ropa por el balcón cuándo pasó”, precisó.

Alejandra Pradón habló sobre su caída en PH: Podemos Hablar

Por otro lado, la bailarina detalló sobre el momento en el que su vínculo con el hombre llegó a un punto límite. “Entre el teatro, las giras, las fotos y todo el trabajo no paraba, y él estaba siempre atrás mío, pesado porque no quería estar sin mí. Era de Córdoba así que yo le decía que se vaya, lo mandaba para allá pero después de una o dos semanas volvía”, sostuvo.

“Yo le pedía que se buscara un laburo, pero la madre me decía: ‘Tirale las cosas por el balcón, y cuándo baje a buscarlas ponele llave a la puerta, se va a ir’. Toda la culpa, para mí, la tienen los padres. No es un malcriado, es un ser que no tuvo educación porque sus papás no se la dieron. Le tiré las cosas un mes, dos meses, cuatros meses… y en un momento la que se cayó fui yo”, agregó.

En relación con su accidente, sostuvo que tiene pocos recuerdos de la discusión que tuvo con su exnovio y, conmocionada, expresó: “De repente me encontré en terapia intensiva mirando una luz blanca. Para mí no me tiro, sino que como soy chiquita, en el forcejeo terminé cayendo. Yo ahora reabriría la causa”.

Con ese escenario, añadió angustiada: “Lo primero que hizo él fue poner su bolso en la puerta para trabarla. Bajó, me levantó, me paró y me quebró los vasos sanguíneos. Estuve en terapia intensiva con cero glóbulos rojos, toda desangrada”.

El edificio donde se cayó Alejandra Pradón, en el barrio de Belgrano Noticias Argentinas

“Al SAME lo llamó una vecina porque escuchó un ruido. Él me escondió, por lo que algo escondía. Esa persona es lo peor que me pasó en la vida. Si no me morí cuando me caí, me podría haber muerto desangrada o cuando me escondió”, manifestó.

Qué dijo Pradón sobre los rumores de que el plantel de River estuvo en su departamento

Luego de aportar información sobre su caída, Pradón también hizo referencia a los rumores que negó Fernández. En ese marco, subrayó: “Hubo gente muy mala… Lucrar en base a Alejandra Pradón es feo, horrible. Me cayó mal porque la única historia es esta que estoy contando”.

“La señora del administrador de mi casa, después de que pasaron dos o tres años, me dijo: ‘Hay un tal Aguilar’, y me contó una historia. A los mejores jugadores de River, que eran pend**os de 18 y 19 años, les dijo, ‘se está corriendo la bola que estuvieron con la Pradón, les conviene que los venda’. Y ahí lo vendió y se quedó con mucha plata”, relató sobre José María Aguilar, exdirigente del fútbol argentino que se desempeñó como presidente del Club Atlético River Plate en aquellos años y la persona que habría difundido esta versión.