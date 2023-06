“¡Vino igual!”: rompió la cábala pero ganó los 9 millones y va por el récord absoluto en Los 8 escalones

escuchar

Iván volvió a ganar Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) este viernes por la noche y dejó en claro que va por un objetivo claro: romper el récord que logró Alexis con un total de cinco juegos ganados y 10 millones de pesos. Iván, de ganar el lunes, lograría los 12 millones esquivos para todos aquellos participantes que estuvieron a un paso. Además, la particular cábala que lo caracterizó durante estos programas, la rompió y aun así se quedó con el gran premio.

Iván se presentó por primera vez ante el público el miércoles 7 de junio. Tuvo un recorrido perfecto y llegó a la final, donde se consagró como ganador. Como todas las noches antes de dar por finalizado el programa, Kaczka le ofreció la posibilidad de regresar y él, sin dudarlo, aceptó.

Iván explicó su cábala en el segundo programa que ganó

El campeón tiene 32 años, es contador y trabaja para un banco en el sector de gestión presupuestaria. Vive en Lanús, con su perro Milka y su novia Ayelén, con quien mantiene una relación desde hace seis años. Se conocieron en un cumpleaños y fue precisamente ella quien lo anotó en el programa, porque necesitaban el dinero. El participante contó que si ganaba lo iba a usar para mudarse a una casa más grande que requiere de varios arreglos.

El primer objetivo se cumplió el miércoles por la noche, cuando se impuso en la final y ganó los 3 millones de pesos. El jueves regresó y una vez más hizo el recorrido de la mejor manera para obtener el mismo resultado y sumar 6 millones de pesos.

Sin conformarse, el contador llegó a la final otra vez y con una diferencia de dos luces verdes sobre su rival, logró hacer un cúmulo de 9 millones de pesos. El único que lo había logrado hasta el momento fue Mariano Cáceres, que se convirtió en tricampeón y se quedó a un paso del récord de los 12 millones.

Pero Guido Kaczka lo aclaró en el final del programa. El que tiene el récord de juegos ganados es Alexis, que ganó un total de cinco cuando se entregaban dos millones de pesos. Es decir, que hizo un total de 10 millones en su momento. Iván, de volver a ganar, no batiría el récord de cantidad de juegos ganados, pero sí de cantidad de dinero: 12 millones. Para empatar el récord de juegos de Alexis debería ganar no solo el próximo lunes, sino también el martes.

Pero eso poco le importó al participante que aceptó volver el lunes con mucha emoción y determinación. No obstante, ocurrió un hecho curioso cuando se dispararon los papelitos y se dio por ganador al oriundo de Lanús.

Ayelén rompió la cábala de su novio Iván en el programa de este viernes

En el segundo programa que ganó, Iván explicó que su cábala era ir solo al programa. “¡Iván, lo hiciste!”, celebró Guido Kaczka el miércoles. “No lo puedo creer”, aseguró anonadado el participante al tomar dimensión de lo ocurrido. Frente a él, el jurado lo aplaudió de pie, reconociéndole todo su esfuerzo. “Solo, solo venís, solo ganas”, acotó el conductor y fue ahí cuando el participante le hizo una revelación: “Mi novia quería venir, pero por cábala con el papá no la dejamos”.

“¿Pero, por qué por cábala?”, quiso saber el presentador. “El otro día vine solo y dijimos, ‘vamos a mantener las cosas iguales’”, argumentó Iván y agregó: “Quería conocer a los famosos y no, por cábala, no”. Pero, pese a la convicción y a que, efectivamente, el deseo se cumplió, el conductor no salió de su asombro e intentó corroborar lo que escuchaba: “¿Le dijiste que no? ¿Con el papá de tu novia?”. Efectivamente, fue así, y con su suegro le impidieron a Ayelén ir al programa.

Pero este viernes se rompió esa cábala. De repente, cuando todos lo felicitaban, subió por las escaleras con una sonrisa, su novia Ayelén, quien lo saludó con un gran beso en cámara. “¡Vino igual!”, gritó el conductor y agregó: “Tenían como cábala que no venía y se apareció de sorpresa, ¡qué linda sorpresa”. Iván, anonadado, señaló que la cábala había prescripto porque su novia había visto cómo ganaba, otra vez, el juego de preguntas.

