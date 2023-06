“¿Le dijiste que no?”: ganó $6 millones en Los 8 escalones, le contó su cábala a Guido Kaczka y lo dejó sin palabras

escuchar

Los 8 escalones, el ciclo de entretenimientos que conduce Guido Kaczka, lleva varios años en el aire y si bien el formato se mantiene, cambiaron algunas cosas. Por un lado, los miembros del jurado, y por el otro, el monto del premio. Actualmente, se entregan por programa 3 millones de pesos y quien los gana tiene la oportunidad de volver para intentar aumentar el valor. Eso fue precisamente lo que hizo Iván, que tras llevarse a casa el cheque, consiguió algo muy difícil, duplicarlo. Sin embargo, tenía una particular cábala, que, según él, lo ayudó a ganar, pero cuando se la contó al conductor, lo dejó completamente sin palabras.

Iván se presentó por primera vez ante el público el miércoles 7 de junio. Tuvo un recorrido perfecto y llegó a la final, donde se consagró como ganador. Como todas las noches antes de dar por finalizado el programa, Kaczka le ofreció la posibilidad de regresar y él, sin dudarlo, aceptó.

Iván tiene 32 años, trabaja en un banco y vive en Lanús (Foto: Captura eltrece)

El campeón tiene 32 años, es contador y trabaja para un banco en el sector de gestión presupuestaria. Vive en Lanús, con su perro Milka y su novia Ayelén, con quien mantiene una relación desde hace seis años. Se conocieron en un cumpleaños y fue precisamente ella quien lo anotó en el programa, porque necesitaban el dinero. El participante contó que si ganaba lo iba a usar para mudarse a una casa más grande que necesita varios arreglos.

El primer objetivo se cumplió el miércoles por la noche, cuando se impuso en la final y ganó los 3 millones de pesos. El jueves regresó y una vez más debía hacer todo el recorrido de la mejor manera si quería tener el mismo resultado. Pero, a lo largo de los programas quedó demostrado que eso no es sencillo. Salvo algunas excepciones como las de Mariano Cáceres, que se convirtió en tricampeón y se quedó a un paso del récord de los 12 millones, normalmente es difícil ganar más de una vez, pero Iván lo logró.

Iván se convirtió en bicampeón de Los 8 escalones

La pregunta que lo consagró el jueves fue del rubro deportes y estuvo a cargo de la periodista Ángela Lerena. ”¿En qué instancia del Mundial de Qatar 2022, Emiliano Martínez evitó este gol?”. En la pantalla gigante se reprodujo parte del partido de la Argentina contra Australia, y los finalistas debían decir si el partido fue de cuartos de final, de fase de grupos, octavos de final o semifinal. Tanto Iván como Ramón eligieron la tercera opción, que efectivamente era la correcta, pero con seis aciertos y un solo error, el banquero se convirtió en bicampeón.

“¡Iván, lo hiciste!”, celebró Guido Kaczka. “No lo puedo creer”, aseguró anonadado el participante al tomar dimensión de lo ocurrido. Frente a él, el jurado lo aplaudió de pie, reconociéndole todo su esfuerzo. “Solo, solo venís, solo ganas”, acotó el conductor y fue ahí cuando el participante le hizo una revelación: “Mi novia quería venir, pero por cábala con el papá no la dejamos”.

Iván le contó a Guido Kaczka que no la dejó ir a su novia a Los 8 escalones por "cábala" (Foto: Captura eltrece)

“¿Pero, por qué por cábala?”, quiso saber el presentador. “El otro día vine solo y dijimos, ‘vamos a mantener las cosas iguales’”, argumentó Iván y agregó: “Quería conocer a los famosos y no, por cábala, no”. Pero, pese a la convicción y a que, efectivamente, el deseo se cumplió, el conductor no salió de su asombro e intentó corroborar lo que escuchaba: “¿Le dijiste que no? ¿Con el papá de tu novia?”. Efectivamente, fue así, y con su suegro le impidieron a Ayelén ir al programa. Al final todo resultó como esperaban, o aún mejor.

El participante accedió a regresar para intentar conseguir los 9 millones de pesos. “¿Con la novia?”, ironizó Kaczka. Pero, las cábalas son cábalas y si uno gana, más las mantiene: “No, solo”.

