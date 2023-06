Ganó Los 8 escalones, hizo llorar a una compañera con su emotivo gesto y preocupó a Guido Kaczka: “Nos asustamos”

escuchar

Con los años que lleva al aire, quedó demostrado que en Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) no faltan las sorpresas y los momentos inesperados que dejan sin palabras a más de uno. Así como se viven situaciones de tensión y mucho nerviosismo - principalmente en la final, donde un error puede dejar a un participante con las manos vacías -, también hay otras donde la emoción se percibe en el aire. Esto último sucedió esta semana cuando Luciano ganó el premio mayor y tuvo un gesto solidario que conmovió a todos.

Cada vez son más personas las que se inscriben en el ciclo que conduce Guido Kaczka para intentar llevarse el premio. Sus intereses son diversos: viajar, saldar deudas, afrontar un tratamiento médico o comprar una casa. Para eso, deben responder correctamente una serie de preguntas de distintas temáticas y estar atentos al desempeño de los rivales. Pero, además de jugar, se ven obligados a contar sus respectivas historias de vida y qué los llevó a participar de la competencia.

Luciano es psicólogo y ganó Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

Luciano es psicólogo, tiene su consultorio y trabaja en una fundación llamada Abrazo de gol. “¡Qué lindo nombre!”, destacó Guido Kaczka. “Es una fundación que se dedica a hacer actividades deportivas para chicos, chicas y jóvenes con discapacidad intelectual, principalmente autismo”, explicó el participante. Su desempeño fue muy positivo y le valió un lugar en la gran final, donde se midió con Luis, quien, como era el último ganador, iba en busca de 6 millones de pesos.

El psicólogo llevaba una leve ventaja y una pregunta a cargo del periodista Ignacio Otero podía definirlo todo. “¿A qué ciudad viajaba el vuelo de Aerolíneas Argentinas que recibió una amenaza de bomba y fue demorado en el aeropuerto de Ezeiza los últimos días de mayo?” Las opciones eran: Londres, Delhi, Ciudad del Cabo y Miami.

El inesperado gesto del campeón de Los 8 escalones con una participante

Los finalistas se inclinaron por la ciudad norteamericana, la cual efectivamente era correcta, pero por una mayor cantidad de luces verdes, Luciano ganó los 3 millones de pesos. En medio de los aplausos apareció su compañera Blanca y se fundieron en un romántico beso. En cuanto al dinero, el conductor contó que “lo utilizaría para comprar un terreno donde tengan un espacio propio para la fundación”.

Pero luego de que Guido Kaczka se despidiera y diera por finalizado el programa, se vivió una situación que no pudo escapar de las cámaras: una charla - imperceptible para el público - entre el ganador y otra de las participantes, Cecilia. Ella es de Córdoba, está casada hace cinco años y es empleada doméstica, costurera, cocinera y también vendedora de cosméticos. Si bien no podía escucharse el contenido de la conversación, si se pudo ver como ella se llevó la mano a la boca y se largó a llorar.

El sentido abrazo entre Luciano, el campeón, y Cecilia, a quien le aseguró que ayudaría con el piso de su casa (Foto: Captura eltrece)

En tanto, Dalila, la bailarina que también participó del ciclo, se acercó a abrazar afectuosamente a Cecilia, quien estaba visiblemente conmovida. La situación no pasó inadvertida por el conductor, quien al ver las lágrimas se acercó rápidamente, con temor de que hubiera sucedido algo malo, pero nada más lejano de la realidad. “Luciano me dijo que me iba a ayudar con el piso de mi casa”, explicó la mujer. Se trató de un gesto poco frecuente, ya que normalmente quien gana suele quedarse con todo el premio.

“Por eso te emocionaste, nos asustamos todos”, expresó aliviado el conductor, al corroborar que todo estaba bien. La última imagen mostró a Cecilia y Luciano fundidos en un fuerte abrazo de gratitud.

