Nacho Viale tuvo un gesto con la China Suárez en las redes que no pasó inadvertido

María Eugenia ‘La China’ Suárez se encuentra abocada de lleno a su faceta de cantante. Si bien cuando era adolescente formó parte de Teen Angels, la banda que surgió dentro de Casi Ángeles, grabó discos e hizo giras internacionales, en 2022 decidió lanzarse como solista. Debutó con el single “Lo que dicen de mí”, le siguieron “Yo no quiero verte” con El Polaco e “Hipnotizados” con su exnovio Rusherking y, tras separarse de este último, sacó “Desaniversario”. En los últimos días, la cantante estrenó una nueva colaboración que fue bien recibida por otra expareja: Ignacio ‘Nacho’ Viale. El productor no dudó en compartir en las redes que es fan de la canción.

A lo largo de los años, la vida amorosa de La China dio mucho de que hablar. Si bien tuvo una larga lista de conquistas en su haber, su noviazgo con Benjamín Vicuña fue uno de los importantes. Estuvieron cinco años juntos, tuvieron dos hijos en común y terminaron como empezaron: con escándalos. Si bien recientemente se separó de su última pareja, Rusherking, hay algunos que aún recuerdan que hace más de una década ella tuvo una historia de amor con Nacho Viale.

La actriz y el productor comenzaron la relación en 2010, mientras ella seguía en Casi Ángeles y estuvieron juntos hasta 2012. Este año volvieron a cruzarse pero a nivel laboral. Eugenia firmó contrato con Warner y MOJO, empresa que maneja el nieto de Mirtha Legrand, para lanzar su primer disco. “Es una artista muy versátil y talentosa, su incorporación a MOJO es un verdadero logro para el sello y estamos emocionados de tener la oportunidad de llevar su música a nuevas audiencias”, sostuvieron.

Nacho Viale compartió la nueva canción de la China Suárez Instagram @sangrejaponesa

Mientras se prepara para su próximo desafío, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, esta semana lanzó un nuevo tema llamado “Pasatiempo”, con el rapero Ignacio Matías Spallatti, mejor conocido como ECKO, que incluyó un videoclip. A través de sus redes sociales, Nacho Viale compartió un video que grabó en su auto donde mostró la pantalla táctil desde donde se reproducía la canción en cuestión, dando cuenta que es de su preferencia. “Es viernes y tu cuerpo lo sabe”, escribió y etiquetó a los dos intérpretes en la publicación. Eugenia, por su parte, no dudó en replicarlo en su propia cuenta de Instagram.

Nacho Viale y Eugenia 'la China' Suárez fueron novios entre 2010 y 2012 (Foto: Archivo)

Hoy Eugenia e Ignacio mantienen una gran relación laboral y su romance quedó en el pasado, pero en los últimos días ella hizo una inesperada revelación sobre su noviazgo. Mientras conversaba con Andy Kusnetzoff en Perros de la calle (Urbana Play) sobre los “conflictos diplomáticos” que le generó su apodo - su abuela era japonesa, pero a ella le dicen ‘La China’ -, ella reveló que fue una expareja la que se lo puso.

“Me empezó a decir China porque se me achinan los ojos”, reveló Eugenia un tanto incómoda, mientras el conductor insistía en saber de quién se trataba. “Fue hace mucho. Esto nunca lo conté, que fue él el que me decía así”, le dijo ella, pero tras un ida y vuelta donde ella aseguró que eso no era un dato relevante, terminó por afirmar que el autor del apodo fue Nacho Viale.

