escuchar

Sin dudas, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, es uno de los artistas del momento. Sus canciones suenan en varias partes del mundo, recibió múltiples galardones y su noviazgo con la artista Nicole Denise Cucco, mejor conocida como Nicki Nicole, da mucho de qué hablar.

No obstante, lo cierto es que el año no arrancó de la mejor manera para el cantante de 24 años. En un reciente artículo se cuestionó su participación en el festival Viña del Mar 2024 por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ahora, a raíz de estos dichos, se confirmó una investigación sobre sus antecedentes, lo cual podría influir en participación en el reconocido evento musical que se realiza en Chile.

Peso Pluma y Nicki Nicole están en pareja (Foto: Instagram @nicki.nicole)

A principios de octubre, desde las redes sociales del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmaron que el cantante mexicano sería uno de los que subiría al escenario. “¡Desde las raíces más profundas hasta los sonidos más modernos, Peso Pluma te hará sentir la verdadera esencia de la música mexicana! Sus letras cargadas de emoción y su poderosa voz te transportarán a un mundo donde la tradición y la innovación se encuentran. Con un estilo único e inconfundible, el mexicano ha conquistado el número 1 en todas las listas, marcando récords y dejando una huella imborrable en la industria musical”, indicaron en la publicación de Instagram.

Peso Pluma fue confirmado para participar del festival Viña del Mar 2024 (Foto: Instagram @elfestivaldevina)

El festival se desarrollará entre el 25 de febrero y el 1 de marzo en la ciudad chilena. Según el cronograma oficial, al intérprete de “Ella baila sola” le toca actuar en la última fecha, al igual que a María Becerra. No obstante, esta semana, en una columna de opinión escrita por Alberto Mayol y publicada en BioBioChile, se cuestionó la participación de Peso Pluma en el evento musical por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y se lo describió como “un promotor de la cultura narco”.

Lo cierto es que estas acusaciones no fueron ajenas al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, quien reveló, en diálogo con BBCL, que está en conversaciones con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que “corrobore o no los antecedentes provenientes de esa columna”. En este sentido, indicó que, cuando tenga una respuesta, probablemente conversará con el directorio del canal para definir los pasos a seguir. Si bien aseguró que no quería adelantarse, sí reconoció que, para él, “no es indiferente la opinión del columnista”.

El presidente del directorio de TVN indicó que están corroborando los antecedentes del cantante mexicano (Foto: Instagram @pesoluma)

En esta misma línea, Vidal expresó que “si se acredita la denuncia”, un canal público no debería tener en la programación de un festival “a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple.” No es concordante con nadie con sentido común”, apuntó. Si bien la participación de Peso Pluma en Viña del Mar se respalda en su reconocimiento internacional, Vidal aseveró que a él eso “le da lo mismo”.

Aunque el directivo dio cuenta de que los antecedentes del músico de 24 años son tema de investigación para determinar su presentación en Viña del Mar 2024, también aseguró que, de momento, no hay ninguna decisión tomada. Hasta ahora, el nombre de Peso Pluma continúa en la lista de participaciones, aunque se está a la espera de los resultados de la investigación. La palabra final estará a cargo de los directivos del canal en el cual se transmitirá el festival.