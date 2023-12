escuchar

Gran Hermano (Telefe) está que arde. Los 21 participantes atraviesan un incómodo momento debido a la división del grupo en dos “bandos”, lo que genera tensos momentos en la convivencia. El escenario es propicio para que la audiencia preste mayor atención ante las interacciones de los jugadores. En este marco Isabel de Negri fue fuertemente repudiada luego de mencionar a Silvina Luna al momento de referirse al cuidado de la alimentación.

Isabel de Negri es una de las figuras de la nueva edición de GH. A sus 65 años cumplió el deseo de ser parte del reality, y no pasa desapercibida, tanto dentro como fuera de la casa. Su desinhibida personalidad la lleva a estar al frente de cada situación que se vive en la convivencia. Ese fue el caso del momento en el que vio a sus compañeras alimentarse.

Isabel de Gran Hermano y un comentario desagradable sobre Silvina Luna

Lucía, Florencia, Agostina, Zoe y Catalina estaban preparando panqueques con dulce de leche, situación que llevó a Isabel a lanzarles una advertencia: “Yo les digo, más vale chupen mate, acuérdense cómo salió Silvina Luna”. La referencia de la mujer fue dirigida a la participante de Gran Hermano 2001, fallecida el pasado 31 de agosto, luego de una larga internación derivada por una insuficiencia renal tras una cirugía estética.

Si bien tanto Zoe como Agostina no vieron una mala intención ante el comentario y aseguraron que debían cuidarse con el consumo de comida, los usuarios en redes sociales sí se espantaron ante la viralización del clip.

Los seguidores de Silvina Luna repudiaron el comentario escuchado (Foto Instagram @silvinalunaoficial)

“Cómo se atreve a hablar de una persona que ya no está... mala persona”; “Ella tiene siempre esos comentarios de m... Hablar así de Silvina que ya no está en este plano. Falta de respeto total”; “Con Silvina no, la quiero fuera en cuanto salga nominada” y “A este tipa la espero en placa. Meterse con el cuerpo ajeno es horrible, y si encima te metes con alguien que ya no está”, fueron algunas de las opiniones en X (ex Twitter).

Cabe recordar que Silvina Luna fue participante de la segunda emisión de Gran Hermano en la Argentina. Durante su participación hablaba sobre el cambio de su cuerpo durante el reality. Años más tarde, en su libro Simple Y Consciente se refirió a la presión por la imagen física que atravesó. “Siempre tuve problemas con la autoestima. Quienes me conocen saben hasta qué punto pagué por ese punto débil. Tomé una mala decisión cuando me sometí a una cirugía que no necesitaba, porque quería verme mejor, más sexy, más acorde al estereotipo de belleza que se imponía en los medios”, señaló. Esa intervención, debido a una mala praxis, le causó una enfermedad que la llevó a la muerte, por ello el comentario de Isabel fue repudiado.