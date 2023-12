escuchar

Tras el exitoso final de la última edición del programa, en donde Marcos Ginocchio se consagró como el ganador, Gran Hermano volvió por la pantalla de Telefe. Como era de esperar, los escándalos van brotando de a poco y llegan a niveles -y a personajes- impensados. Por ejemplo, en las últimas horas, se viralizó la reacción de Osvaldo Laport cuando se enteró de que lo vincularon con Isabel De Negri, conocida por todos como “La Alfa”.

A dos semanas de que comenzó la convivencia más famosa del país, ya se empezaron a conocer algunos aspectos de la vida de los participantes como, por ejemplo, de la concursante oriunda de Punta Alta, que fue relacionada sentimentalmente con el reconocido actor argentino.

La explosiva reacción de Osvaldo Laport luego de que lo vincularon con Isabel De Negri de Gran Hermano: “Acá te espero”

Desde que llegó al reality, la mujer de 65 años dio de qué hablar de manera inmediata, teniendo en cuenta su avasallante personalidad y carisma, por lo que ya es una de las favoritas por parte de los televidentes. Asimismo, ganó popularidad dentro de la casa, debido a que se muestra cercana a la mayoría de sus compañeros.

Y ahora llegó su primer escándalo. El momento surgió cuando algunos de los participantes del reality de convivencia más famoso del país comenzaron a dialogar de diversos temas y uno de ellos se refirió a Isabel. “Mamita, la lista de pretendientes de Isa cuando salga de acá...”, expresó de manera contundente.

“El primero en puerta, Osvaldo Laport”, opinó otro, generando la risa de todos los hermanitos que eran parte de la charla. Claramente, ese comentario no pasó desapercibido por el actor argentino y le puso humor a la situación.

Mediante sus redes sociales, Osvaldo se refirió al tema y decidió responderle a la concursante. “Isabel, necesito que vengas a ver La fuerza del cariño. Tenés que ganar, Isabel. Y de ahí festejamos acá. Isabel, acá te espero”, expresó, aprovechando el momento para invitarla a ver la obra de teatro que protagonizará a partir de enero 2024, acompañado por Soledad Silveyra, Julieta Ortega, Damián Iglesias y Dolores Ocampo.

Como era de esperar, el divertido video no pasó desapercibido en la red social y acumuló más de 3 mil “me gustas” y cientos de comentarios de todo tipo. “Osvaldo, sos un genio”, “Todos te adoramos”, “Yo voy a ir a verte”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Quién es Isabel De Negri, la participante de Gran Hermano que comparan con Graciela Alfano y que se considera “la Alfa de la casa”

Isabel es oriunda de Punta Alta, una ciudad de la Provincia de Buenos Aires, en donde se dedica a ser sommelier y también es instructora de Taekwondo.

A su vez, durante su presentación, reveló: “Me encanta verme bien. Me hace entrar en calor este tema. Hago lo que quiero y cuando quiero. No tengo vergüenza y no tengo culpa. Gracias a mi mamá, que me dijo: ‘Vas a tener sexo, lo vas a tener donde quieras, cuando quieras y con quien quieras’”.

“Me van a amar cuando cocine”, destacó, además de que dejó en claro su emoción por entrar a Gran Hermano. “Empieza hoy para mí otra vida. Empieza hoy y andá a saber dónde termina. Yo creo que en la calle Corrientes”, destacó, además de definirse como “la Alfa de la casa”.