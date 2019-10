Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2019 • 11:27

Estanislao Fernández, el hijo del candidato presidencial Alberto Fernández, suele usar su cuenta de Twitter para opinar de política. El domingo por la noche, durante el debate de candidatos a presidente, el joven comentó las intervenciones de todos los participantes y envió un mensaje de apoyo a su papá: "Mucha suerte hoy @alferdez, no la necesitás porque la tenés clara, pero nunca está de más recordarte lo orgullosx que estoy de vos. Te amo, viejo". Sin embargo, en las últimas horas, Estanislao usó la red social para hacer una grave denuncia pública.

"Esto en twitch para los que creen que yo la paso mega. No me digan que a la gilada ni cabida y esas cosas porque todo bien pero mensajes así me llegan TODOS LOS DÍAS. Si tienen complejos vayan al psicólogo. Dejo su usuario porque no voy a proteger la integridad de VIOLENTOS", anunció al comienzo del hilo publicado. En el primer tuit, compartió la captura de un mensaje que lo insultaba por su sexualidad y aseguraba "a tu viejo lo vamos a matar por delincuente".

Luego, aseguró: "Me amenazan con que van a matar a mi viejo, esto es un nuevo nivel de VIOLENCIA. Vayan a lavarse el or... mejor que no saben ni escribir, forros". Además, el hijo del candidato del Frente de Todos dijo que quienes lo insultan se esconden en el anonimato y que son "intentos de Hitler fallados". "Quieren un país mejor y lo buscan con violencia y creyendo que hay que matar gente para hacerlo", añadió.

Además, el joven sostuvo que no le llegaban amenazas de muerte desde que Alberto Fernández era Jefe de Gabinete, cuando el tenía entre 7 y 12 años. "Lo hago público para que todes ustedes entiendan la magnitud de las cosas que nos llegan a les parientes de famosos, politicos, etc. No todo es joda", finalizó.