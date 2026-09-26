Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se casan: de conocerse en Envidiosa a dar el “sí” en diciembre

Una de las parejas más queridas del espectáculo está próxima a dar un importante paso en su relación. Tras más de dos años juntos y luego de haber apostado por la convivencia, Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se preparan para dar el “sí” a fin de año. La historia de amor que comenzó durante el rodaje de la serie Envidiosa (Netflix) ahora se coronará con una íntima boda y los novios están extasiados de felicidad.

Durante la emisión del viernes 25 de septiembre de LAM (América TV), Ángel de Brito anunció un casamiento enigmático. “Los dos son famosos, artistas, actores. Hacen linda pareja”, reveló y a modo de pista agregó: “Hace dos años que están de novios. En el momento que se conocieron hubo un flechazo”.

En LAM anunciaron que Débora Nishimoto y Esteban Lamothe se casan en diciembre (Foto: Instagram @estebanlamothe)

Luego Pepe Ochoa tomó la palabra y advirtió que se trataría de una boda “intimísima” el 4 de diciembre. “En un casamiento muy íntimo para 100 personas se casan Esteban Lamothe y Débora Nishimoto”, anunció.

Acto seguido, desde el programa compartieron una nota con el protagonista de Secreto en la montaña en la que le preguntaron directamente por sus presuntas nupcias. “¿Qué casamiento? ¡Chicos, please (por favor)!“, comentó entre risas. “Tengo la información de que te casás en diciembre. Te pusiste colorado...“, insistió el cronista.

Esteban Lamothe habló de su casamiento con Débora Nishimoto

El actor se cubrió la cara, pero su nerviosismo y al mismo tiempo su alegría quedaron expuestos en cámara: “No voy a hacer ninguna declaración. ¿Qué evento? ¿Qué casamiento? La semana que viene por ahí charlamos de vuelta...“. En este sentido, también evadió las preguntas sobre los preparativos, pero, consciente de que sus argumentos eran débiles, terminó por reconocer: ”No estoy diciendo nada, pero estoy diciendo todo. Estoy contento, muy feliz. Yo estoy chocho y ella también".

En este sentido, sostuvo que “una pareja tiene múltiples pasos para dar y hay que aprovecharlos”, teniendo en cuenta que en julio ambos revelaron a través de sus redes sociales que se mudaron juntos. Finalmente, tras su intento fallido de negar su casamiento, terminó por reconocer que será un evento “chiquito” y que lo importante es celebrar sus sentimientos. “Al amor hay que festejarlo absolutamente. Es lo más lindo que hay. Yo pasé toda esta vida amando y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero”.

"Estoy contento, muy feliz. Yo estoy chocho y ella también", dijo el actor sobre su casamiento

Si bien optó por no dar precisiones sobre la fecha del casamiento ni detalles sobre sus planes para la luna de miel, finalizó la entrevista con una reflexión que lo dijo todo: “Yo en esta semi confirmación estoy feliz, muy feliz, de verdad muy contento. Siento que cuando hay buenas noticias, la gente se pone contenta y hay muchas malas noticias siempre de por sí en la vida. Yo siempre noticias lindas, soy un ser de luz”.

El flechazo entre Lamothe y Nishimoto se dio durante el rodaje de Envidiosa. En septiembre de 2024, Ángel de Brito compartió una foto de ambos durante una comida romántica que despertó rumores de romance. “No queremos contar demasiado, nos estamos conociendo, es medio reciente”, le dijo ella a LA NACION en octubre. Un mes después fue él quien, en diálogo con este medio, confirmó la relación: “Envidiosa me dio una novia, así es. Nos conocimos grabando, durante ocho meses no pasó nada y, cuando faltaba una semana para terminar, empezamos a salir. Solamente compartimos una escena cuando ya estábamos juntos. Nos estamos conociendo y estamos los dos muy contentos, disfrutando, cada uno en su casa. Es un momento muy lindo y en eso estamos”.

La relación de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto nació durante el rodaje de la serie Envidiosa (Foto: Instagram @estebanlamothe)

A partir de ese momento nunca más volvieron a ocultarse y empezaron a compartir en sus redes sociales sus viajes y momentos en pareja. En julio de este año, la actriz le dijo adiós a su departamento en Recoleta para empezar una nueva etapa en un hogar junto a su pareja. Ahora, tras dos años juntos, se preparan para convertirse en marido y mujer.