Estefanía Berardi reveló una escandalosa versión sobre la ruptura de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Luego de que el pasado viernes 20 de agosto Benjamín Vicuña anunciara su separación de María Eugenia “China” Suárez en su cuenta de Instagram, proliferaron los rumores sobre los conflictos que motivaron la decisión. La información inicial hablaba de que el vínculo finalizó en buenos términos, pero que él se adelantó con su comunicado; luego se habló de un supuesto affaire de la actriz con el rapero Wos y, ahora, trascendió que el actor chileno le habría sido infiel con una moza.

“Hubo una situación puntual que sucedió hace poco en Córdoba, donde él fue por trabajo. Fue hace poco, no puedo decir la fecha exacta. Se celaban mucho por teléfono, esto es un poco de los dos, la gente del avión escuchó la discusión”, arrancó Estefanía Berardi, panelista en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine).

La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez sigue siendo motivo de especulación

Y prosiguió: “Hubo una situación puntual donde en Córdoba, él habría estado con una moza del lugar donde él fue a cenar. La China de esta situación se enteró, hubo una separación por este tema, por eso cuento que la crisis viene de antes”.

“La relación viene desgastada desde hace un montón”, concluyó la periodista. Mientras que Carmen Barbieri, conductora del ciclo, intervino y aseguró que “Benjamín Vicuña está tratando de reconquistar a la China Suárez, yo lo sé. Está haciendo lo imposible”.

Según Estefanía Berardi, Benjamín Vicuña "habría estado con una moza"

Sin embargo, respecto de las causas de la ruptura, días atrás Yanina Latorre afirmó que conocía los detalles íntimos de la repentina noticia. “Tengo las razones. Sé quién dejó a quién y por qué. Según la información que tengo, no se terminó el amor y no hay terceras personas”, contó en Los ángeles de la mañana (eltrece).

Y agregó: “Él es muy celoso y ella es una mujer muy libre. El tema es que tienen diferentes edades y él es muy estructurado, entonces se estaban matando y discutían por todo”.

La carta con la que Benjamín Vicuña anunció la separación

Hace una semana, el actor sorprendió al publicar un texto en las redes sociales en el que anunciaba el fin de su relación. De hecho, según aseguró Marcelo Polino en su programa de radio, la propia China no se esperaba el posteo.

Asimismo, desde el círculo íntimo de la pareja revelaron a ¡HOLA! que la separación fue en buenos términos. “Dos noches antes de que Benjamín hiciera pública la noticia habían comido juntos”, aseguraron.

El comunicado con el que el actor chileno confirmó la separación de la China Suárez Instagram @BenjaVicunaMori

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, fueron las palabras elegidas por el chileno para comunicar la separación.

LA NACION