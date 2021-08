Tras la polémica de los carpinchos, Ricky Montaner estalló contra sus vecinos de Nordelta

Si bien la invasión de carpinchos se transformó en el tema excluyente de los últimos días, no es el único motivo de queja en Nordelta. Luego de que estallara la polémica por la proliferación de estos roedores en zona Norte, Ricky Montaner, quien vive en el barrio privado ubicado en el partido de Tigre, se expresó en las redes sociales contra sus vecinos debido a los ruidos molestos que no le permiten descansar.

El cantante venezolano que se desempeña como jurado en La Voz Argentina y está comprometido con Stefi Roitman decidió compartir con sus seguidores de Instagram el calvario que atraviesa en los últimos días. “¿Alguna vez te ha caído mal alguien sin conocerlo?”, lanzó en una historia. En la misma frase se respondió a sí mismo: ”Hace dos semanas me despiertan los ruidos de la construcción de al lado a las 8 AM”.

Ricky Montaner utilizó una historia de Instagram para contarles a sus seguidores el problema que tiene con uno de sus vecinos Instagram

En la imagen, el hijo de Ricardo Montaner aparece recostado sobre una almohada y con una ostensible cara de dormido. El músico está instalado en nuestro país desde comienzos de año, y vive en Nordelta con la modelo argentina con quien se casará en los próximos meses.

El casamiento de Ricky Montaner y Stefi Roitman

En septiembre del 2020, Stefi Roitman y Ricky Montaner anunciaban su compromiso. Sin embargo, en un contexto de pandemia, la pareja prefirió postergar el evento hasta que la coyuntura cambiara y luego poder tener la fiesta de sus sueños. Con el proceso de vacunación avanzado, y la esperanza de que todo pase pronto, los enamorados finalmente fijaron fecha para el gran día.

De hecho, la joven de 27 años se encuentra preparando todo para su boda. “Enero 2022″, reveló sobre la fecha elegida para pasar por el altar. “Si todo sigue bien, porque estamos en un momento difícil”, aclaró, y dejó abierta la posibilidad a que se posponga si la pandemia continúa.

Sobre los invitados, Roitman contó que habrá estrellas de la música internacional, y aunque prefirió no dar nombres, se animó a develar quienes son algunos de los músicos que se encuentran en la lista. “Marc Anthony, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali Espósito, Tini Stoessel... Estoy tirando un montón de nombres, no me crean tanto. Digamos que estos son los amigos”, explicó en PH Podemos hablar (Telefe).

La relación entre Stefi y Ricky avanzó mucho más rápido de lo que esperaban, ya que salen hace algo más de un año. “Fui a Miami primero dos semanas, volví en febrero, volví a ir para la boda de Evaluna y después me agarró la pandemia. Al principio me quedé porque cerraron las fronteras, averigüé vuelos de repatriación y me terminé quedando por elección”, contó sobre su decisión de instalarse en su momento en la casa de la familia Montaner en Estados Unidos.

Por su parte, Montaner contó que conoció a su prometida a través de Instagram. Roitman también ratificó el relato de su futuro esposo. “Él me reaccionó a una historia. Me tiró un corazoncito. Yo le respondí con el emoji de las palmas juntas”, detalló. Primero el contacto entre ambos era muy esporádico, hasta que se conocieron y no se separaron nunca más.

LA NACION