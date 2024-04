Salieron a la luz las polémicas exigencias de Flor Vigna para ir a los programas de TV

Escuchar

Flor Vigna es una de las figuras mediáticas más relevantes del momento. Entre sus peleas con otras personalidades, sus amoríos sin éxito y su carrera musical, logró ser convocada para muchos programas de televisión argentina. En este contexto, Estefi Berardi, panelista de Mañanísima (eltrece), reveló cuáles son los pedidos que hace la cantante a la hora de ser invitada en un show.

Flor Vigna se convirtió en una de las protagonistas de los programas de espectáculos en la actualidad. No solo por su reciente separación del actor Luciano Castro, sino también por las polémicas en las que se involucró con su expareja, Sabrina Rojas, a quien apuntó como responsable de su ruptura. En este contexto, la artista presentó nuevas canciones inspiradas en su último amor, pero también algunas otras que generaron controversia por sus historias románticas pasadas, como sucedió con Nico Occhiato, su exnovio.

Todas estas últimas vivencias fueron aprovechadas por Mañanísima y sus panelistas, donde hablaron de la disputa de este trío amoroso compuesto por Vigna, Castro y Rojas, durante gran parte del programa de este lunes. Lo primero que mostraron fue la captura del Instagram de Sabrina, donde confirmó que tuvo una charla “sanadora” con la artista, en la que se pidieron disculpas por los últimos idas y vueltas que protagonizaron.

Tras la captura, Majo Martino señaló que Flor Vigna estaba “muy angustiada” por todo lo que habló el panel el viernes pasado. En este sentido, la panelista Estefi Berardi, molesta por la actitud de su excompañera de Combate, dio a conocer alguno de los pedidos especiales que hace a la hora de asistir a los programas de televisión.

“Te puedo decir cosas que hizo para programas donde yo trabajo y después otras que me han contado colegas. Hace como una especie de, es muy fuerte decir amenaza, pero por ejemplo te dice, ‘voy a tu programa, pero si hablan bien de mí porque los estoy viendo’”, indicó, aunque su compañero Diego Ramos alegó que todos los invitados hacen lo mismo.

Ante su aporte, la panelista continuó: “Todo el mundo no. A Tinelli le hace lo mismo. Por ejemplo, Tinelli que la hizo. Marcelo le hizo la carrera a un montón de artistas, a Flor le dio un empujón tremendo porque era uno de los programas más vistos y a Marcelo le hace estas cosas de decir ‘bueno, si no canto estos tres temas renuncio’. La gente se cansa, tampoco sos Beyoncé, recién empezás”.

En toda esta charla, Carmen Barbieri, conductora del programa, contó que Flor Vigna nunca quiso participar en los cuatro años de Mañanísima al aire. Ante esta información, Majo Martino le consultó a Estefi si era amiga o enemiga de la bailarina, pero la panelista no tuvo pelos en la lengua a la hora de responder. “Yo la quiero mucho, pero digo la verdad. Yo no soy amiga íntima, pero la quiero mucho. Estas cosas son verdad y no tengo problema de decírselas en la cara porque lo hemos discutido”, manifestó.

Lo cierto es que en medio de esta situación, Flor Vigna parece haber dado un cese al fuego en su contienda con la expareja de su último novio, Luciano Castro. Cabe destacar que la cantante se encuentra en plena promoción de su último single, “Puedo solita”, el cual se puede escuchar en todas las plataformas de streaming.