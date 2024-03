Escuchar

A mediados de enero de este año, circuló una foto que despertó rumores de romance entre Martín Bossi y Estefi Berardi. Pese a que ambos negaron aquel vínculo, Marcelo Tinelli dio detalles del encuentro entre el humorista y la panelista. Además, el conductor se refirió a su posible casamiento con Milett Figueroa y los planes que tienen a futuro.

Este miércoles en LAM (América TV), el presentador habló vía telefónica con Ángel de Brito y, tras el divertido ida y vuelta que tuvo en el Diario de Mariana con el imitador, salió a aclarar algunas dudas con respecto a su relación. “Vamos a hacer algo, en algún lugar con Bossi, algún programita, algo quiero hacer”, lanzó Tinelli y el periodista le preguntó: “¿Está confirmado el romance con Estefi Berardi?”.

La foto que comprueba el encuentro entre Martín Bossi y Estefi Berardi (Foto: LAM)

En ese sentido, la expareja de Guillermina Valdes aclaró: “No. Yo lo que vi es en la playa es una sombrilla. Salió en una playa conocida de Mar del Plata. No me dijo nada, pero un tipo que se pone a las 4 o 5 de la tarde a hablar con una chica me parece que algo más hay. No podés hablar a las 5 de la tarde, en pleno verano, en Mar del Plata”.

Y siguió: “Previo a la función de las 9. A las 8 tenés que estar maquillándote en el teatro y él estaba a las 5 y media haciéndole el verso a una chica. Es medio raro”. Además, agregó que dejó a los amigos comiendo solos porque el actor tenía ganas de “saludar a Estefi”.

Pero más allá de consultarle por los posibles enamorados, todos en el estudio quisieron saber si realmente Marcelo se iba a casar en dos meses con la actriz peruana, con quien se encuentre en pareja desde noviembre del año pasado. “Bossi contó en esa escena que pasamos recién que levantaron la copa y dijiste ‘me caso con Milett, encontré el amor’”, indagó de Brito.

“No toma Bossi, pero por ahí tomó de más”, respondió Tinelli dando a entender que aquella información era falsa. “Mintió, fue un chiste, de esos que hace Bossi, pero está bien. Yo no mentí con la foto que vi”, lanzó. Por lo que el exjurado del Bailando (América TV) repreguntó: “Entonces, ¿no te casás?”.

“No”, contestó de manera contundente Marcelo, y aclaró que sigue en pareja con Milett pese a que los rumores indican lo contrario.

Los dichos de Estefi Berardi sobre su supuesto romance con Martín Bossi

La imagen, que se replicó en todos lados, también fue tema de discusión en su momento en Mañanísima (eltrece), programa en el que Estefi se desempeña como panelista.

“Mirá, este es Bossi y la que toma mate con una capelina, cual diosa, es mi hija Estef”, dijo Carmen Barbieri, entre risas. Y la panelista contestó: “Me decís ‘hija, hija’, pero me acusas sin preguntarme nada”.

“Me está acusando de que vi desnudo a un chabón que ni conozco. Ni siquiera es amigo”, agregó. Al escucharla, la conductora del ciclo le dijo: “Lo viste ahí en la playa con una sunga. Ahora nos vas a contar cómo está”.

Y añadió picante, pero con un tono de humor: “Todos los veranos lo mismo, mamita. El verano pasado con Federico Bal. Ahora con Bossi. Dejate de joder. Vamos a analizar la foto”.