Estefi Berardi reveló cuántos dólares le salió el tratamiento para congelar óvulos: “Es una vez en la vida”

A los 32 años, Estefi Berardi tomó una importante decisión al pensar en su futuro como madre. Tras una sorpresiva ausencia en el ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine), Carmen Barbieri había adelantado que la panelista debía ir al médico. Tras su regreso, explicó que debió realizar una visita relacionada con el inicio del procedimiento que realizará para el congelamiento de óvulos.

Berardi explicó que decidió congelar óvulos. Este procedimiento médico también llamado criopreservación de ovocitos maduros, consiste en el resguardo de las células reproductoras femenina, en proyección a un futuro embarazo. Llegado el momento, serán fecundados.

La panelista contó cuánto sale y cómo es el procedimiento de preservación de óvulos (Foto Instagram @estefaniaberardi)

“El contacto se lo pedí a mi ginecólogo para que me recomiende algún lugar. Él me mandó a un laboratorio para hacer la consulta, me pasaron el presupuesto y se lo conté a otras chicas que se lo hicieron”, relató en vivo la panelista sobre el proceso.

Asimismo, señaló que la modelo Alejandra Maglietti fue su gran consejera al respecto, ya que, como ella misma lo contó, también realizó este procedimiento. “Ella me dijo ‘mirá que a mí me salió otro número’ y eran 500 dólares menos”, agregó. De esta manera dio detalles de los presupuestos que consultó.

En cuanto al costo del procedimiento, Estefi señaló finalmente lo realiza en el sitio donde lo hizo su colega, ya que en otra institución el mismo proceso le salía 500 dólares más. Asimismo, aclaró que se puede pagar en pesos, pero el valor está cotizado respecto al costo de la moneda extranjera en su costo oficial. “Puede durar entre 10 o 20 días, depende el cuerpo de cada una, porque puede haber mujeres que tomen medicación“, indicó.

Estefi Berardi contó cuánto le salió congelar los óvulos

Para ser precisa, Berardi expresó: “Me salió, sin la medicación, 800 dólares. La medicación es aparte y carísima, sale alrededor de 140 mil pesos las inyecciones. En total no llega a 1500 dólares. Si lo proyectás, lo podés ahorrar. Es una vez en la vida”. Además, indicó que en este primer pago se incluye el manteamiento de los óvulos por un año, luego de este lapso de tiempo tiene un costo anual de US$300.

En cuando al procedimiento médico, Estefi explicó con sus propias palabras cómo será el momento que se lleve a cabo la extracción de las células necesarias. “Es con una sedación total, dura 15 o 20 minutos y después te queda un dolor similar al menstrual. Ese día no voy a venir porque no puedo manejar ni hacer nada”, señaló e indicó que generalmente se necesita un día de reposo para recuperarse.

Además, aseguró que por el momento no sabe cuando se lo hará, ya que eso se determina de acuerdo a los resultados de los controles tras el comienzo del consumo de la medicación correspondiente, que actúan en el crecimiento de los ovocitos, donde se realizará a punción para la extracción de los óvulos.

Estefi Berardi habló de sus ganas de ser mamá Captura

Luego de disipar las dudas de Carmen Barbieri y Sebastián “Pampito” Perello sobre el procedimiento, la panelista recibió palabras de halagos por parte de sus compañeros, que señalaron la gran valentía por haber tomado esta decisión y pensar en su futuro.