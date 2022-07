“Soy una topadora”. Estefi Berardi: de la escuela de danza en Mar del Plata a “angelita”, las críticas y su novio político

Desde muy chica supo lo quería hacer de su vida. Tenía 8 años cuando Estefanía Berardi le pidió a su madre que la anotara en la Escuela Municipal de Danza de Norma Fontenla en Mar del Plata, ciudad en la que nació. “Salía del colegio y me iba a la otra escuela. No sólo aprendía danza, sino que también tenía materias de interés general. Me acuerdo que a los 15, cuando le dije a mamá que cuando terminara el secundario me venía para Buenos Aires. Y a los 18, partí. Tenía algunos contactos, empecé a dar clases de baile y lo que ganaba me alcanzaba para pagar mis gastos. Vivía en una pensión de chicas y los fines de semana visitaba a dos tías que estaban cerca. Me empecé a presentar en todos los castings y quedé como bailarina en el staff de Diego Torres. En ese momento me era imposible trabajar y estudiar, y me dediqué de lleno a presentarme en las propuestas laborales que me interesaban”, resume de su llegada a la gran ciudad.

Hace unos días, Estefi enfrentó rumores de embarazo por una foto en la que se la veía con pancita. Pero rápidamente los desmintió en el programa que hace junto a Carmen Barbieri y Pampito. Tadeo Jones

"Si bien yo hacía mucho que venía trabajando en el medio, 'Combate' me dio una identidad. Ahí me empezaron a conocer por mi nombre y apellido", dice sobre el primer programa que le dio popularidad. Tadeo Jones

Estefi tiene 31 años, es la mayor de tres hermanos. Su papá Sergio (65) es mecánico y profesor de educación física y su mamá Claudia (63) tiene un gimnasio. Si bien cuenta que ellos no estaban muy contentos con su decisión (“Papá quería que estudiara una carrera más seria”) no le pusieron ningún impedimento para hacer lo que quería. “Como buena capricorniana cuando me meto algo en la cabeza voy por eso. Soy una topadora, le pongo toda la energía a lo que quiero y hasta que no lo logro no paro. Siempre estoy pensando en el próximo paso”, dice. Tras hacer algunos bolos en novelas, llegó la oportunidad de entrar a Combate, en Canal 9. “Hice muchos amigos ahí. Mientras estaba ahí quedé para un programa de llamadas y juegos que iba de noche. Entonces se dieron cuenta de que también podía hablar y empecé hacer notas dentro de Combate. Después llegó el programa teen Quiero música y otro infantil por el que no daban dos mangos, pero me fue bien. Me propusieron conducir un programa sobre redes sociales Dale Like”. Y se convirtió en una verdadera influencer (hoy cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram y 153 mil en Tik Tok).

Lleva el deporte en la sangre: su mamá tiene un gimnasio y su papá, además de mecánico, es profesor de gimnasia. Tadeo Jones

El año pasado, le llegó la oportunidad de trabajar en Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri. “La idea era que hablara sobre redes sociales, pero como tengo amigos en el medio, me enteraba de muchas cosas. Y Carmen me impulsó, de a poco, a contar chimentos. Siempre le digo que ella es la creadora de este ‘monstruo’ que soy hoy”, confiesa y ríe a carcajadas. Su estilo pegó y poco tiempo después, llegó la propuesta de integrar el panel de LAM junto a Ángel De Brito.

–Fuiste la última angelita que ingresó en el programa, ¿será por eso te atacan tanto algunas de tus compañeras?

–No le doy bola a los ataques. Creo que es parte de mi trabajo en terapia. Si estás segura de vos misma, lo que te dice el otro no te afecta. Yo me preocupo por lo que hago y digo yo. Sé que pertenezco a otra generación en el panelismo y eso suma. Nos diferenciamos y nos complementamos.

Estefanía puso primera y no para. Se despierta a las siete de la mañana, desayuna en el auto mientras habla con su mamá, algo que hace todos los días. Entrena cuatro veces por semana y por las tardes toma clases virtuales de Marketing Estratégico, prepara los posteos para algunas marcas y, a la hora del té, habla con su abuela por videollamada. Después, vuelve a la TV. “Si ves el baúl de mi auto te asustás. Tengo de todo: ropa, maquillaje, termo, mate. Los fines de semana estoy agotada, duermo o estudio”, revela.

–Desde hace tres años está en pareja con Mauricio Colello, subsecretario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y mantienen la relación con absoluta reserva. ¿Cuándo estás con él?

–Bueno, para él sí tengo tiempo. A Mauricio lo veo todos los días, prácticamente convivimos.

–¿Por qué elegís no hablar de tu novio?

–Es que él no es mediático. Si bien se dedica a la política como yo no hago periodismo político no tengo por qué hablar de él. A Mauricio le divierte mi trabajo.

Junto a su pareja desde hace tres años, Mauricio Colello. La bailarina y penalista nacida en Mar del Plata elige hablar muy poco de la relación y no sube fotos con él en sus redes sociales.

–¿Te interesa la política?

–Sí. Me gustaría estudiar para entender más del tema porque me preocupa mucho la situación social del país.

–Hace poco sufriste un robo tremendo en tu departamento de Palermo. ¿Sentiste el apoyo de los amigos del medio en ese momento?

–Sí, me llamó un montón de gente. Porque a muchos les pasó lo mismo. Carmen (Barbieri) me ofreció que me mudara a su casa porque quedé muy asustada.

–¿Adónde te gustaría llegar en tu carrera?

–Me gustaría conducir un programa donde se hagan entrevistas con buena onda y también esté presente el entretenimiento y el deporte.

A los 8 empezó a estudiar en la Escuela de Danza Municipal de Norma Fontela en Mar del Plata. Hoy recuerda aquellos años con alegría. Tadeo Jones

"Quiero seguir creciendo en los medios y al lado de Ángel y de Carmen, no tengo dudas de que voy a aprender muchísimo", asegura. Tadeo Jones

Estefi es una verdadera influencer: hoy tiene más de 800 mil seguidores en Instagram y 153 mil en Tik Tok. Tadeo Jones

–¿Pensás bajar algunos cambios?

–Sí, no me gusta esta vida tan acelerada. Dentro de poco me voy a ir de viaje con mi mamá y una amiga, y el semestre próximo voy a cursar menos materias en la facultad. Necesito disfrutar de otras cosas y de todo lo lindo que estoy viviendo.