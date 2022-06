El drama de Estefi Berardi: le desvalijaron el departamento mientras estaba al aire

Durante la noche del viernes, Estefi Berardi se ausentó de LAM. La influencer y panelista del programa conducido por Ángel de Brito fue víctima de un episodio en el que le desvalijaron su domicilio. Y desde un móvil con su programa, detalló cómo fue el momento en el que entraron los ladrones en su casa, qué le robaron, y aseguró que cuenta con herramientas para identificar a los criminales involucrados en el hecho.

Pocos minutos después de iniciada la emisión de viernes de LAM, De Brito se comunicó con Berardi que, desde su hogar, expresó: “Ayer estaba en el programa, y me estaban robando mientras yo estaba en el vivo. De ahí me fui a dormir a la casa de mi novio, y cuando hoy llegó al mediodía después de hacer el programa de Carmen y quiero entrar, no puedo abrir la puerta. Pensé que se había roto la cerradura, llamé al portero, y se me ocurre empujar y veo que la puerta se abre un poco, pero estaba trabada con el sillón. Y cuando miro, veo el desastre que era mi departamento, y me di cuenta que me habían robado”.

Gracias a todos por los mensajitos . Hoy fue un día re triste para mi . Gracias a Dios no estaba en ese momento, y solo queda que se me pase el susto y el miedo que me quedo en el cuerpo. Los ❤️ — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) June 4, 2022

Más adelante, la panelista confesó estar atravesando un momento de angustia debido a lo sucedido, y detalló: “Estoy descompuesta con vómitos del susto que pasé. Cuando llegué, yo no sabía si los tipos estaban adentro. Llamo a la policía, y me preguntan si están adentro, yo digo “no sé”, y me dicen “andate del edificio que vamos para allá”. Llamé a mi novio, a mi amiga. Mi computadora fue lo primero que se llevaron. Mi habitación es lo peor, pero en las cámaras tengo todo grabado. Entro uno por la ventana con un cuchillo, entraron por el balcón del vecino”.

En otro tramo de la nota, Estefi se mostró aliviada porque no lograron llevarse sus ahorros, y explicó: “Yo tenía como una caja fuerte trucha, esa me la abrieron y tenía un poco de plata, pero yo tenía miedo que se lleven otra cosa, porque a esa parte le pasaron finito y no la encontraron. Tengo un Dios aparte, revolvieron todo y no fueron al lugar donde deberían haber ido, y no pasaron por ahí”.

La policía de la ciudad está trabajando en el tema, y confío en poder encontrarlos y meterlos presos unos buenos largos años. No se la van a llevar de arriba tan fácil. — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) June 4, 2022

Luego la periodista contó que dentro de su departamento, cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el robo. Gracias a esos documentos, y al trabajo de la policía que pudo obtener muestras de huellas dactilares, Berardi confía en que se puede descubrir la identidad de los ladrones, y contó: “Estuvieron creo que diez minutos. Eran dos, un viejo y otro más joven. No muestro los videos para no entorpecer la investigación. Cuando los agarre, además de meterlos presos, obvio que los voy a escrachar. La policía me pidió no mostrar nada públicamente”.

En el último tramo de la nota, Estefi dijo haber quedado con miedo, y reveló qué pasó por su mente: “Lo primero que pensé fue “me mudo”, pero la realidad es que esto te puede pasar en cualquier lado. Lo que sí, mandé a poner alarmas, y vamos a enrejar todo el balcón, no quiero estar sola acá. Se llevaron ropa, un masajeador eléctrico, unas bucaneras, se ve que el chorro le quería regalar a la esposa unas botas. La compu tiene rastreador, pero figura como apagada, no puedo ver la localización”.

Por su parte, Andrea Ghidone, que se encontraba en el piso de LAM, contó que ella también fue víctima de un delito en el que le desvalijaron su domicilio. En su caso, lo más grave del asunto fue que el robo se dio con la complicidad de su niñera, y con su hija de siete años como testigo del hecho. En palabras de la bailarina, la situación fue terrible: “En mi caso más, más allá de lo material, lo personal fue más fuerte. Uno niega lo que está sucediendo, pero hay un montón de cosas que te van cayendo con los días. La niñera fue cómplice, trabajaba hacía muchos años, era de confianza”.