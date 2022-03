El desaire de Cinthia Fernández a Estefi Berardi: le negó el saludo en un cumpleaños

Cinthia Fernández y Estefi Berardi ejercen como panelistas en distintos programas televisivos. Si bien nunca trabajaron juntas, parece que no se llevan demasiado bien. Intercambios de tuits y declaraciones televisivas entre ambas atestiguan esa afirmación. Y el pasado viernes por la noche, este malestar entre las dos famosas quedó registrado en un video que circuló por las redes sociales en el que claramente se ve que, en una reunión social, la integrante de Momento D (eltrece) le niega rotundamente el saludo a su colega de Mañanísima (Ciudad Magazine).

El desaire que le hizo la exintegrante de Los Ángeles de la Mañana a la exCombate ocurrió el pasado viernes en el cumpleaños del periodista “Pampito”, Sebastián Perello Aciar, compañero televisivo de ambas.

Cinthia Fernández le negó el saludo a Estefi Berardi

En el video, que fue difundido por diversas cuentas en las redes sociales, se ve a Berardi que ingresa en un ambiente donde hay varias personas, y comienza a saludar con un beso a los presentes. Cuando llega el momento de acercarse a Fernández, ve que la exangelita está sentada en un sillón aparentemente distraída mirando su celular. Entonces, la exCombate se agacha con intención de darle un beso, pero su colega ni la mira, la ignora por completo.

Ante este gesto de la panelista de Momento D, Berardi se incorpora y, como si nada hubiera pasado, continúa saludando a los demás presentes. Toda esta acción fue relatada de algún modo por quien grababa la escena. “Ahí llega Berardi. Yo quiero ver si se saludan, ¿A ver si se saludan?”, dice una voz en off. “Pero vos no tenés que grabar”, lo enmienda Pía Shaw, también presente en el lugar. Finalmente, cuando el desencuentro se concreta, sobre la imagen aparece una leyenda impresa que dice: “Guerra de angelitas”.

Una relación difícil

El contexto de este mal momento que se viralizó en las redes tiene relación con un enfrentamiento entre las dos modelos que habría empezado un tiempo atrás. En rede sociales, ambas se cruzaron, cuando Fernández aseguró que a la angelita “la inflaban” desde la prensa. “Cómo la inflan a esta piba. Me parece más divertido y filoso lo que dije de Rosenfeld… Aflojen con el inflador”, escribió Cinthia Fernández cuando confirmó su precandidatura como diputada nacional: “Espero que me acompañen”, escribió en un tuit que rescataba una nota que hablaba de Berardi.

Poco después, Berardi respondió con otro tuit, en el que se dirigía a Fernández, con estas palabras: “¿Por qué te molesta que me inflen? Yo deseo que crezcas cada vez más. Ojalá llegues más lejos aún. ¡Sos talentosa! No envidio el progreso del otro. Lo celebro. Y mucho más, entre mujeres”.

A modo de respuesta, Berardi fue bloqueada por Fernández en Twitter.

El peor final para una relación tuitera: Cinthia Fernández bloqueó a Estefi Berardi en esa red social, tras una serie de intercambios de mensajes Captura Twitter / @estefiberardi

“Tiene problemas personales conmigo. De antes, de cosas pendientes. A mí lo que me molesta es que te dice a vos (a Pampito), se lo dice a Yanina (Latorre), se lo dice a todos menos a mí para que esto salga en televisión. Yo cuando me equivoqué y estuve mal con ella le mandé un mensaje por privado. Todo escándalo en televisión, hablemos”, dijo Berardi la semana que pasó el programa Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, donde la modelo también es panelista.

Estefi Berardi da su versión de su relación con Cinthia Fernández

Pampito, también integrante de ese programa, deslizó entonces cuál podría ser la causa del destrato de Fernández hacia Berardi. “A ella (Fernández) le molestó cuando hicimos el tema de la violencia de género con Matías Defederico (ex de Fernández), ella sintió que Estefi fue muy dura con ella y quizás se puso más del lado de Matías que de ella”, dijo el periodista.

“A Yanina (Latorre) le dijo otra cosa. Que cuando yo dije que tenía el audio de ella con el tema de Pastilla (un supuesto amante de Fernández), como que yo la estaba amenazando. Es un audio que no mostré, que no voy a mostrar y que yo no saqué el tema. Dije que lo tenía porque me insistían. Pero quedate tranquila que no lo voy a mostrar”, cerró la exCombate.

Justamente en ese momento, Pampito le dijo a su compañera: “El viernes es mi cumpleaños, si las invito a las dos, si vienen las dos, ¿se pueden reconciliar? No se van a agarrar los pelos en mi casa”. “Grabá, grabá”, propuso entonces Barbieri, anticipándose a lo que podría pasar en ese cumpleaños.