Divorcios pandemia: las 10 parejas de Hollywood que más sorprendieron en 2020

Cuáles son las parejas de Hollywood que se separaron durante la pandemia cuarentena

No existen las relaciones perfectas ni siquiera en las parejas de celebridades. Hay uniones que se disolvieron en tiempos de pandemia y caminos que se separan en momentos de resguardo. Estos son los 10 divorcios más resonados en lo que va de 2020.

Megan Fox y Brian Austin Green

La pareja anunció su ruptura definitiva en mayo de este 2020 después de diez años de matrimonio. Ya habían tenido una ruptura en el 2015 cuando Fox le pidió el divorcio, aunque después retomaron su relación.

A finales del 2019 decidieron poner fin definitivamente a su historia pero la separación no se dio a conocer hasta bien entrado el 2020, según información de Newsweek.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock

De acuerdo con información de CNN, la entrenadora del programa The voice y su representante decidieron poner fin a su matrimonio por "diferencias irreconciliables", después de más de seis años de casados y dos hijos, River Rose y Remington Alexander.

Mark Tacher y Cynthia Alesco

El actor mexicano, protagonista de La hija del mariachi, confirmó en abril que su matrimonio con la actriz llegó a su fin.

Tacher conoció a Alesco en el 2017 mientras los dos trabajaban en la telenovela El bienamado. Meses después de iniciar su noviazgo, la pareja se comprometió y en el 2019 se casaron por civil. Sin embargo, no duraron ni un año casados.

Armie Hammer y Elizabeth Chambers

El 10 de julio, y por medio de su cuenta de Instagram, Chambers anunció su separación del actor nominado a varios premios cinematográficos por su papel en Call me by your name. En la publicación, la reconocida chef resaltó que seguirán en una relación amistosa y pidió respeto.

La expareja se casó en mayo de 2010 y tienen dos hijos: Harper Grace y Ford Douglas Armand.

Dianna Agron y Winston Marshall

Según el medio británico Daily Mail, Agron, exestrella de Glee, se separó del rockero británico después de casi cuatro años de matrimonio. El diario aseguró que, si bien la pareja aún no ha confirmado la noticia, varias fuentes enfatizaron en que Dianna y Winston han vivido separados desde 2019.

Jordana Brewster y Andrew Form

La actriz estadounidense, reconocida por la saga de Rápidos y furiosos, y su esposo acabaron en divorcio tras 13 años de matrimonio. La unión de la pareja comenzó en el 2007, con una romántica boda secreta en las Bahamas y aunque el romance se les acabó, deberán seguir en contacto por los dos hijos que tienen.

Clark Gregg y Jeniffer Grey

El actor de varias películas de Marvel, de 58 años, solicitó oficialmente el divorcio a la actriz de Dirty dancing, de 60, después de 19 años de matrimonio, según documentos judiciales obtenidos por Today y Us Weekly.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez

La pareja de actores reveló en marzo del 2020, que su matrimonio había llegado a su fin. Hicieron pública la decisión con un mensaje que compartieron ambos en sus redes sociales. En este dejaron claro que, a pesar del final de su historia de amor, seguirán unidos como amigos por su hija, Kailani.

Caterina Scorsone y Rob Giles

De acuerdo con información de People, la actriz, conocida por interpretar a Amelia Shepherd en Grey's anatomy, se casó con el músico en 2009 y tuvieron tres hijas: Eliza, Paloma y Arwen. La pareja oficializó el divorcio ante los medios en mayo.

"Caterina y Rob se han separado. Siguen siendo amigos y están comprometidos con la crianza conjunta de sus hijas en un espíritu de amor", dijeron sus representantes a People, en un comunicado conjunto.

Pamela Anderson y Jon Peters

Pamela Anderson y Jon Peters

Doce días después de su boda secreta, la actriz de Baywatch y su esposo, el magnate del cine, terminaron. El matrimonio fue el 20 de enero pasado y terminó en los primeros días de febrero.

Anderson le dijo a The Hollywood Reporter que se tomaron "un tiempo separados para reevaluar lo que queremos de la vida y el uno del otro". Peters, por su parte, aseguró que la actriz solo lo utilizó para pagar sus deudas.