La actual edición del Bailando (América) ya tiene a su primer eliminado: Davo Fredes, el coach de Tomás Holder y la bailarina Agostina Caute. Lo que comenzó con una de las notas más bajas en lo que va del programa, se volvió aún peor cuando se dio a conocer la noticia de que este equipo se separaría por diferencias entre ellos. En la noche del martes, los tres hablaron al respecto en el comienzo del programa, y Zaira Nara, desde el streaming, cruzó al exparticipante de Gran Hermano con su accionar.

En la apertura del último programa, Marcelo Tinelli se refirió a la situación que asombró a todos en las últimas horas. “Ha sido la noticia del día: primer eliminado del Bailando 2023. Esto es tremendo porque no pensé que íbamos a arrancar así y es un coach. Es el coach de Holder que le pegaron un voleo en el traste y lo sacaron, cosa que me sorprende”, indicó. A pesar de no bailar esta noche, Tomás Holder y Agostina Caute se hicieron presentes en el estudio y hablaron del incidente.

Tomás Holder explicó por qué echó a su coach Davo de su equipo

Ante la pregunta del conductor, Agostina señaló: “Fue una situación para nada agradable. No pudimos llegar a un acuerdo en equipo. Creo que estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos coreografía, no venía el coach con las coreos”. Por su parte, el ex Gran Hermano denunció: “Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando. La llamé a Agos y le dije ‘¿vos pensás lo mismo que yo?’ Dijo que sí. Decidimos que era la mejor opción”.

En ese momento, el coreógrafo chileno apareció en el estudio y se defendió de las acusaciones. “Es mi forma de trabajar con un famoso que no baila. Experimentar e ir viendo qué va sucediendo. Si yo traigo la coreografía montada puedo perder un día con eso. Yo tengo examinar y ver qué sucede, es decir, fluir. Es mi forma de trabajar y no es la primera vez que lo hago con alguien que no baila”.

Zaira Nara salió al cruce de Tomás Holder por echar a su coach

Entre tanto ida y vuelta entre los participantes y el coach, Marcelo Tinelli le consultó al equipo de streaming qué opinaba al respecto, y Zaira Nara salió al cruce. “Estamos muy en desacuerdo con esta situación porque no es la forma. Lo queremos a Holder, pero no es la forma de dejar sin trabajo a alguien. Enterarte por tu jefe y no por tu compañero es triste. Nos da pena la situación”, indicó.

Agostina le respondió: “Es una situación que es muy fea y no me siento para nada cómoda. Es un lugar donde hace mucho tiempo quiero estar. Vengo muy de abajo con mi carrera. Fue de muchísimo esfuerzo y trato de hacer las cosas con muchísima voluntad”.

Zaira Nara le volvió consultar si los tres protagonistas podían arreglar las cosas con un café de por medio, pero la bailarina reveló: “Yo lo llamé a Davo, pero no me contestó. Después quisimos hablar de nuevo, pero ya teníamos la nota. Terminamos hablando a través de un móvil”.

En ese momento, Marcelo Tinelli indicó que el coach no se quedará sin trabajo, que le buscarán un nuevo lugar dentro del certamen y que intentará también lograr una reunión entre las partes que se pelearon para, al menos, terminar de la mejor manera.