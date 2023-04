Estrenos de teatro. Verano: un conmovedor relato a cargo de una actriz brillante como Stella Galazzi

escuchar

Dramaturgia y dirección: Luis Cano. Intérprete: Stella Galazzi. Iluminación: Ricardo Sica. Escenografía y vestuario: Lau Polet. Coreografía: Lorena Ballestrero. Coach vocal: Ana Sánchez. Asistencia de dirección: Fausto José Perna. Sala: Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Funciones: lunes, a las 20. Duración: 75 minutos.

Ema creció en un pequeño pueblo de la costa bonaerense. Desde muy joven se sintió atraída por la poesía y, a su manera, fue construyendo una pequeña obra literaria que con cierto desorden da cuenta de sus vivencias personales en ese rincón del mundo que para ella posee unas dimensiones inusitadas.

No conoció a sus padres y este resulta un dato casi menor en la obra de Luis Cano pero que no pasa desapercibido cuando Ema lo explica, aunque no se detiene en dar a conocer detalles. Criada por su abuela Galia, fue ella quien le enseñó a desarrollar un camino que para cualquier porteño parecería insignificante. Pero para Ema posee un valor inmenso.

En su relato la protagonista no solo describe algo del paisaje que la rodea sino que, además, va sintetizando algunos acontecimientos sociales que la conmueven y sobre todo el descubrimiento, siendo adolescente, del amor. Walter llega un verano acompañando a unos familiares que visitan la casa y a los que ella analiza con cierta distancia . Como si en verdad solo formaran parte de un grupo de seres que están más ligados a su abuela.

Ema parecería preferir ser parte de ese hábitat en el que vive, de ese mundo pequeño que la contiene, en el que ha crecido. Walter no demuestra estar demasiado interesado en ella. Intercambian algunos diálogos, algunos breves mensajes escritos. Pero ese joven regresa a la ciudad y deja una marca en el corazón de Ema. Y vivirá con ese recuerdo por años. Ese enamoramiento veraniego la sostendrá en el tiempo. Esa profunda conmoción que sintió alguna vez, no será superada por ninguna otra circunstancia de su vida.

El texto de Luis Cano es sumamente sensible, conmovedor. Construye a un personaje extremadamente desolado pero las anécdotas que narra, la manera en que se presenta y la forma en la que describe sus hábitos hacen que nada resulte pequeño, pobre o desangelado. Al contrario, Ema posee una vida muy hermosa. Su profunda soledad no le imposibilita quitarle valor a su estilo de vida y tampoco a sus sueños. Conoció, a su manera, el amor y eso le resulta suficiente para volverse una adulta capaz de sobrellevar esa delicada forma que tiene de relacionarse y fortalecerse como mujer.

La actriz Stella Galazzi recrea a Ema con una notable profundidad. Primero es una niña inquieta que se deslumbra con cualquier acontecimiento que sucede en su pueblo (hasta un enorme muñeco articulado que reproduce a King Kong la conmociona y despierta sus fantasías). Luego es una adolescente vital que ansía transformarse en un ser luminoso y, finalmente, se convierte en una adulta que ha decidido aceptar esa vida sumamente sencilla y apacible que ha llevado y en la que, lamentablemente, la abuela Galia ya no la acompañará. En cada etapa que transita la intérprete encuentra el gesto, la actitud, la voz exacta que da cuenta de su desarrollo personal y emocional. Su cuerpo se transforma de manera casi imperceptible ante la mirada del espectador. Y esa intensidad en su recreación hace que no solo sus sentimientos se proyecten con fuerza sino que, además, tiene la capacidad de introducir al público en su imaginario y es así como quien sigue su relato podrá recrear en su mente los espacios y personajes que ella va describiendo en un listado tan amplio como diverso y que se irá modificando de acuerdo a la edad del personaje.

Ema, en definitiva, es una mujer extremadamente solitaria pero que logra sostenerse recuperando una y otra vez sus recuerdos. Y de tanto hacerlo ellos se tornan unos fuertes pilares que la mantienen en pie. Como si cada instante de su vida le hubiera proporcionado la fuerza necesaria para lograr convertirse en una mujer dueña de una entereza que, para muchos, puede resultar difícil de comprender.