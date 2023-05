Estrenos de teatro. Yo me quería morir antes que vos: Conmocionante radiografía de un femicidio

escuchar

Dramaturgia: Magalí Meliá. Intérpretes: Sebastián Blanco Leis, Debora Longobardi y Magalí Meliá. Música en escena y sonido: Pina González. Escenografía y vestuario: Gabriella Gerdelics. Luces: José Binetti. Dirección: Lorena Romanin. Sala: El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Funciones: sábados, a las 20. Desde el 10 de junio, a las 18. Duración: 50 minutos.

Un espacio demarcado del que no se puede escapar. Una pared de alambre enrejado. Un par de bancos. Todo es gris, amarronado, color barro. El sonido del hang drum y el cuatro venezolano, ejecutados por la música Pina González a un costado de la escena, acompañan la respiración de esta obra incómoda de transitar. No hay sorpresas ni intrigas a develar en Yo me quería morir antes que vos sino que con los ojos abiertos caminamos por un sendero al precipicio.

Irina, interpretada por la actriz y autora del texto Magalí Meliá, le cuenta al público cómo su vida y la de su familia se fracturó para siempre desde el 3 de diciembre de 2019 cuando Leia, su hermana menor, fue asesinada por Javier, el ex marido. A partir de entonces, somos espectadores de cómo sucedió, cómo se llegó a ese momento del que no se regresa y porqué, siempre porqué, no pudo evitarse.

Dedicada a la memoria de las víctimas de femicidio y a sus sobrevivientes, basada en una historia real aunque no autobiográfica, Yo me quería morir antes que vos intercala el relato documentado de Irina con la acción de los personajes que ella misma invoca. Leia (Debora Longobardi) es la hermana alegre y entusiasta que se enamora y forma pareja con Javier (Sebastián Blanco Leis, que también interpreta a Leandro, el hermano de las chicas). Asistimos, gracias a la evocación de Irina, a su primer encuentro, a la unión, a la llegada de las hijas, al ascenso profesional de Leia, a los celos del marido, a una situación cada vez más violenta, a la separación que Javier no quiere aceptar.

La directora Lorena Romanin (autora y directora, además de otros tres espectáculos en cartel, Ana y Wiwi, Azul y la Navidad y Las apóstolas) borda con fluidez cada uno de estos fragmentos temporales para contar la historia de dos vínculos, el de las hermanas y el de la pareja, desde la voz inconsolable de Irina: es ella la dueña de la bitácora de este asesinato que despliega en detalles, en fechas, en miradas al pasado perdido, tomándole la temperatura a la angustia para que el mundo sepa pero, sobre todo, para expiar una culpa que por supuesto no tiene pero que carga

Sabemos lo que va a suceder pero nadie se relaja. La violencia psicológica, gritos, acosos, decisiones que al día después resultan equivocadas, hasta el desenlace sangriento que no vemos pero que podemos imaginar con la fuerza de un martillo. Las palabras de Irina son poderosas, su austeridad es contundente. La víctima, la que no pudo hablar, tiene la oportunidad en la obra de contar por sí misma cómo fueron esos instantes finales. Con la sequedad del dato documental, por un lado, y con la emoción honda de que “esas cosas”, por otro, le pasan a mujeres de carne y hueso con historia, con familia, con sueños, la directora traza un recorrido sutil pero certero para que los espectadores completen por sí mismos las imágenes.

El título de la obra surge de unas líneas del texto, cuando las promesas entre hermanas eran juegos de la infancia y la adolescencia que el futuro y la realidad convirtió en sentencias. Nadie, ni antes ni después, ni nunca, debe morir así. Yo me quería morir antes que vos es una tragedia anunciada que la acción teatral desmonta en partes, en secuencias, en búsqueda de causalidades que no pueden aislarse. Y en la que tres grandes intérpretes le ponen el cuerpo, la voz y el compromiso a una herida que no deja de sangrar.