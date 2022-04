Eugenia Guerty, la comediante todo terreno con la que todos quieren trabajar

Seguramente aprendió mucho de Blanca, el inolvidable personaje que interpretó durante años Eugenia Guerty al hacer Toc toc, comedia que batió récords de público, aunque nada tengan en común en la vida real. Es que Blanca era la obsesiva del orden y de la limpieza, la que se lavaba las manos sin cesar, la que no se atrevía a tocar nada si no era con los codos. En tiempos pandémicos, ese personaje seguramente volvió una y otra vez a su memoria. Y así como sucedió en aquel entonces, la actriz se sumó a un elenco aceitado y a una obra en marcha, en este presente vuelve a suceder con Díganlo con mímica, la comedia escrita y dirigida por Nelson Valente , estrenada en septiembre del año pasado y a la que se sumó Guerty hace unos pocos meses.

Eugenia Guerty en un doblete teatral: Díganlo con mímica y Tarascones DAVID FERNANDEZ/ AFV

Tres parejas que se juntan a jugar al “dígalo con mímica” un sábado a la noche y, como suele ocurrir en esos casos, el juego es nada más que una excusa para que aparezcan todo tipo de situaciones. A Guerty la acomañan Carlos Belloso, Andrea Politti, David Masajnik, Diego Gentile y Gabriel Beck . Pero además de formar parte de este elenco, es parte del mega suceso de Netflix: Granizo, la película dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella. Encarna a la esposa malhumorada del taxista que personifica Peto Menahem.

Ya se la vio en programas televisivos exitosos y populares como Los Rodríguez, Vulnerables, Campeones (allí trabajó ya con Carlos Belloso cuando interpretó a La Chico, novia del entrañable personaje el Vasquito ), Culpables, Soy gitano, Padre Coraje, Impostores, Para vestir santos, El maestro, entre tantas otras participaciones. En obras teatrales como No me dejes así, Agosto, condado Osage, Tarascones, Cae la noche tropical, por citar solo algunos de los numerosos ejemplos.

Eugenia Guerty, una de las excelentes actrices de Tarascones

Oriunda de Olavarría llegó a la actuación sin proponérselo; es que como buen hija de médico, pensó que su destino estaría allí, en los pasillos hospitalarios, pero no. La actuación le tenía una sorpresa y aunque muchos de sus papeles tengan un alto contenido de humor esa situación no es para nada excluyente. La simpatía y la gracia de Guerty son su sello y, sin dudas, personajes como el que interpreta actualmente en Díganlo con mímica y en Tarascones, que desde el 12 de abril vuelve a subirse al escenario del Metropolitan , le sientan de maravillas.

Guerty habló con lLA NACION de sus proyectos, de los recuerdos que la marcaron a fuego y de cómo es ser madre de dos niños en pandemia. “Por suerte y, por fin, estamos trabajando, actuando. Con niños chiquitos en casa, estos dos años fueron complejos. Cuando empezó la pandemia, mi hijo más chico tenía ocho meses. Yo ya llevaba un año sin trabajar así que el puerperio se me hizo largo”, cuenta Guerty, que dejó las tablas a finales de 2019 cuando su panza de cinco meses ya no le permitía seguir con su personaje en Tarascones. “Sin decir nada al elenco, lo primero que hice fue dejar de hacer un salto que hacía. A Ciro Zorzoli, el director, le pareció raro que deje de hacer ese gag así que se dio cuenta”.

Aquel tiempo detenido comenzó a volver a funcionar de a poco. Lo primero que hizo fue Asteroide, una obra para el Cervantes online, junto con Luis Machín y Carlos Belloso, dirigida por Cecilia Meijide y escrita por María Zubirí, que se encuentra disponible en el canal del teatro en YouTube. “Fue una bocanada de aire fresco, salir de mi casa, volver a ensayar aunque fue raro y con miedo. Ensayábamos con barbijos y máscaras de plástico, con mucha distancia a pesar de que era una escena muy larga en una mesa”, repasa Guerty, mientras rememora que en aquel abril de 2020 iba a volver con las funciones de Cae la noche tropical al Teatro San Martín y tuvieron que postergarlas en reiteradas oportunidades hasta septiembre del año pasado. En aquel momento, la actriz pudo sacarse las ganas y volver con ese personaje que quiso tanto.

Eugenia Guerty forma parte del elenco protagónico de Granizo, el exitazo de Netflix PRENSA NETFLIX

“No seguí con las funciones porque ya empezaba con Díganlo con mímica. Me tocó varias veces entrar a un elenco que estaba funcionando, y es un trabajo hacerles sentir a los demás que no es un bache en la ruta y que vamos a volcar. Lograr que algo se mantenga y, a la vez, pedir un espacio, uno que es natural, que implica otro sonido, otra cara. Soy de ponerle mi impronta y Nelson Valente fue fundamental porque no está queriendo imponerse como director sino que se abre a las propuestas que le hacemos”. En Díganlo con mímica se hizo cargo del papel que había encarnado Iliana Calabró.

Su vida es puro teatro ya que pronto a Díganlo con mímica le sumará las funciones de Tarascones, la comedia en verso de Gonzalo Demaría . Allí, junto con Paola Barrientos, Alejandra Flechner y Susana Pampín volverán a comer sanguchitos al Metropolitan. “Es realmente una fiesta. Nosotras pensamos hacerla hasta que no nos maquillemos más”. Pero a esta insaciable intérprete le quedaban vacíos los lunes, así que los aprovechará para Azul y la navidad, un nuevo proyecto de Lorena Romanin (Como si pasara un tren) que se estrenará en unos meses en El Picadero, con Carolina Unrein, Mayra Homar, David Masajnik, Lu Grasso, Marco Gianoli, Guido Botto Fiora. En esta pieza hará de mamá de una chica trans.

Sin poder aun revelar mucho más, Guerty también está entusiasmada con un proyecto para una de las plataformas más populares. Se trata de una serie enorme que transita distintas épocas y que tiene previsto el estreno para fin de año. Así es y será su 2022, lleno de proyectos.

Para agendar

Díganlo con mímica, de miércoles a domingos, en el Multiteatro Comafi, Corrientes 1283.

Tarascones, desde el 12 de abril, los martes, en El Picadero, Pje. E. S. Discépolo 1857.

Granizo, disponible en Netflix.

Asteroide, en Cervantes online, por YouTube.