Eva Bargiela estaba viviendo uno de sus mejores momentos a nivel personal cuando aceptó participar del Bailando 2023 (América TV), oportunidad que esperó durante mucho tiempo y que se vio opacada por Facundo Moyano, con quien se casó en octubre de 2021. Aquel sueño se derrumbó cuando el exdiputado anunció que estaba separado de la modelo en medio de un programa en vivo, noticia de la que ella se enteró mientras estaba cenando en la casa de Sofía ‘Jujuy’ Jiménez. Pese a que desde ese día ambos dieron por terminado su matrimonio, en la última semana se juntaron a hablar y la joven de 30 años brindó detalles del encuentro.

En medio del un evento de gala que se realizó este viernes, el móvil de LAM (América TV) buscó la esperada palabra de Eva. Primero, fue Ángel de Brito quien le preguntó sobre cómo fue su paso en el certamen tras ser la última eliminada. “Me hubiese gustado seguir porque lo estaba disfrutando muchísimo, fue una experiencia inolvidable. Me encantó toda la gente que conocí, pero también es un juego y sé que toca perder, así que está todo bien”, contestó.

Al escucharla, el conductor quiso ir más allá. “Y vos, ¿cómo estás? ¿Solita? ¿Acompañada?”, indagó. “Estoy sola. Estoy muy bien y tranquila”, respondió. “Había una foto”, la interrumpió Marcela Feudale desde el estudio. “No me reconcilié. Esa cena fue una charla que nos debíamos. La verdad es que estoy tratando que la decisión que tengamos que tomar... O sea, nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse”, aclaró.

Por su parte, Maite Peñoñori le mencionó que hubo colegas que “los engancharon saliendo también, no de comer, sino del departamento”. De un modo inocente, la rubia dijo: “¿Sí? No, no me enteré. Sabés que trato de no ver mucho los medios y lo que se dice. Amo la televisión, veo LAM todas las noches, pero trato de no ver muchas redes porque, a veces, la gente es bastante cruel y prejuiciosa”.

Cabe recordar que el dirigente político anunció la ruptura de su matrimonio el 21 de septiembre en el ciclo Verdad/Consecuencia (TN), conducido por Luciana Geuna y María Eugenia Duffard. En medio de la entrevista, le consultaron al dirigente político sobre su mujer, quien en aquel entonces participaba del reality que conduce Marcelo Tinelli y sorprendió a todos con su respuesta.

Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela (Foto: captura video)

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntó Duffard. Ante esto, el hijo de Hugo Moyano contestó de forma tajante y sin querer dar demasiados detalles: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”.

Luego de la respuesta del exdiputado nacional, ninguna de las dos periodistas volvió a repreguntar y él se mantuvo serio durante el resto del programa, algo que generó incomodad en el estudio.

Días después, la modelo hizo su aparición en el certamen y contó su versión. “Veníamos mal, distanciados desde unos días antes de que empezara el programa. A mí lo que sí me sorprendió es que él lo diga en la tele. Para mí estar acá es realmente una posibilidad muy importante”, comenzó diciendo y, entre lágrimas, agregó: “Quería disfrutar de esto al máximo. No quería estar acá hablando sobre esto en la previa; quería hablar de cualquier otra cosa, de lo que sea. Y me toca pasarlo así, bastante angustiada, pero poniéndole onda”.