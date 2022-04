Eva De Dominici compartió un momento de la intimidad con Eduardo Cruz y planteó un curioso desafío

Eva De Dominici utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un momento de intimidad con su marido, el productor musical español Eduardo Cruz, hermano de Penélope Cruz. Pero, en el medio se permitió jugar un poco y los invitó a develar un secreto. La actriz, que se encuentra radicada en Estados Unidos desde hace un tiempo, asistió a una fiesta de quince junto a pareja y durante la noche hizo un video en el que se los vio muy románticos y acaramelados.

Eva compartió con sus 2,7 millones de seguidores de Instagram los videos de la salida nocturna con su pareja, pero también instó a sus fanáticos a sumarse a un curioso desafío. “Recuerdos del finde pasado en un cumple de 15″, escribió junto a las imágenes de la fiesta. Primero subió el film en blanco y negro, en donde se puede ver a Eduardo repetir una frase a sus oídos mientras ella esboza una leve sonrisa.

Eva De Dominici compartió un video íntimo con sus seguidores de Instagram Instagram Eva De Dominici

En las siguientes publicaciones se los escucha cantar y bailar al ritmo de la música del salón, pero más tarde, llegado el momento de marcharse, Cruz tuvo que llevarla a caballito. “Esto se llama amor”, dice alguien que los filma en el momento preciso. “Es que me duelen los pies. No puedo caminar”, explicó Eva. Enseguida, su esposo le indicó que no podía más.

Si bien dejó en claro que todo había sucedido durante el fin de semana anterior, también aprovechó la oportunidad para interactuar con los usuarios. “¿Alguien sabe leer los labios?”, indagó la actriz debajo del video en el que pareja le dejó una dedicatoria. Aunque ninguno de sus fans logró descifrar las palabras que le dijo su pareja, hubo quienes le indicaron que por la forma en que le habla y la veía, era “algo romántico”.

La actriz invitó a sus seguidores a que revelaran lo que le había dicho su esposo a los oídos

Eva está en pareja con Eduardo desde 2018. Un año después, más precisamente en octubre de 2019 se convirtieron en padres de Cairo, que nació en Los Ángeles, California, en donde viven actualmente. Aunque ella siempre se mostró un tanto reacia a exponer su relación, esta vez no pudo evitar compartir con sus seguidores el momento de intimidad y su amor por su marido.

Eva De Domici compartió un video con sus seguidores y los invitó a sumarse a un desafío

Hace unas semanas subió a su Instagram una postal familiar en la que se ve la ve junto a sus cuñadas, las populares y consagradas actrices Penélope y Mónica Cruz.

La foto que Eva de Dominici compartió con Penélope Cruz (Foto: Captura Instagram/@dedominicieva)

“El lunes fue especial, ya andaba con una sonrisa de oreja a oreja y le siguió la noche del martes en el Santa Barbara Film Festival en donde Penélope recibió un premio. Más que obvio que para cualquier actor o actriz es mucha admiración ver ese recorrido. Pero, además, fue muy emocionante. Desde el video que le dedicó Sophia Loren hasta sus palabras finales, tan precisas en el Día de la Mujer. Si no lo vieron, búsquenlo. Rodeada de personas con un talento que no es normal. Inteligentes, generosas e inspiradoras”, expresó feliz en el epígrafe de la imagen.