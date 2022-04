En medio de rumores de crisis, Ricky Montaner le hizo un increíble regalo a Stefi Roitman

Stefi Roitman y Ricky Montaner se convirtieron, a principio de año, en la pareja del momento. Luego de estar de novios durante dos años, dieron el sí en una exclusiva y lujosa ceremonia. La misma tuvo lugar en las afueras de Buenos Aires, en un gran predio abierto que fue el escenario de una noche inolvidable donde acudieron algunas de las figuras más relevantes del espectáculo. Pero, aunque todo estuvo marcado por el amor que se tienen, no faltaron los rumores de un posible distanciamiento. Para demostrar que están cada día más enamorados, el músico decidió regalarle una canción que escribió inspirado en el día que se conocieron.

Ricky Montaner le regaló una canción a Stefi Roitman

Tanto los preparativos como la misma boda fueron el tema principal de conversación en las redes sociales y en diversos medios a lo largo de los primeros meses del 2022. La despedida de soltera de Stefi, la llegada del esperado día y los conflictos que trajo un evento masivo organizado bajo los protocolos por el coronavirus fueron solo algunos de los detalles que se debatieron sobre la celebración. Una vez terminada la fiesta, la mirada se puso en la luna de miel de los tórtolos quienes se vieron rodeados de cámaras y micrófonos mientras caminaban por el Aeropuerto de Ezeiza en búsqueda del avión que los llevaría a su románica escapada.

No obstante, en medio de la alegría de la unión fueron varias las polémicas y los conflictos que lograron llegar al público. Primero se trató de un supuesto enfrentamiento entre Stefi y Marlene Rodríguez, su suegra, quien habría llevado un vestido blanco al casamiento para opacar a la novia. Más tarde, la influencer fue acusada de robar el diseño de su atuendo a Carolina Hererra.

Stefi Roitman y Ricky Montaner el día de su casamiento junto a Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez archivo

Los dramas y rumores llegaron al punto de poner en duda la integridad del vínculo romántico entre Ricky y Stefi. No solo los acusaron de no haberse casado realmente ya que no dieron el si frente a un letrado -cosa que desmintieron al compartir una partida de matrimonio emitida en Estados Unidos- sino que se comenzó a hablar de una posible pelea entre ellos dos. Esto comenzó cuando Roitman, tras la luna de miel, regresó a Argentina sola mientras el músico quedó en su hogar en Miami.

A medida que las teorías al respecto aumentaban, los recién casados decidieron no hacer eco de las habladurías y nunca dejaron de dedicarse tiernos posteos en las redes sociales o de mostrarse muy acaramelados cada vez que estaban juntos. Así, de manera silenciosa, combatieron poco a poco los dichos sobre su supuesta pelea.

El beso de Ricky Montaner y Stefi Roitman para despejar cualquier rumor de crisis (Foto: Instagram @stefroitman)

De esta manera, con una reciente publicación, Ricky Montaner anunció que lanzará una nueva canción y que está dedicada al amor de su vida: su esposa. A través de un video subido a las historias, dio un adelanto de la melodía y, sobre la filmación que mostraba sus dedos mientras saltaban entre las teclas del piano, escribió: “Pa’ tus buenos días. Hoy voy al estudio a grabar esta canción. Habla de cuando conocí a Stefi Roitman”. Conmovida por el dulce regalo, ella lo reposteó y contestó: “Te amo y amo esta canción”.