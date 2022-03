Eva de Dominici mostró cómo está hoy su hijo Cairo

Eva de Dominici sorprendió a sus seguidores de Instagram con dos tiernas fotos junto a Cairo, su hijo de dos años. La actriz, que está radicada en Los Angeles, Estados Unidos, no suele mostrar la cara del pequeño en las redes sociales. Pero esta vez hizo una excepción.

“Combatiendo enemigos con Jack Sparrow”, escribió Eva y compartió las imágenes en las que se la puede ver a pura risa en la pileta con su hijo, fruto de su relación con el compositor español Eduardo Cruz, hermano de la exitosa actriz Penélope Cruz. La referencia, para los más distraídos, es al personaje que interpreta Johnny Depp en la saga Piratas del Caribe. Solo que en vez del Perla Negra, a Cairo se lo ve navegando en un salvavidas muy original.

Así está hoy Cairo, el hijo de Eva de Dominici (Foto: Instagram)

La actriz, que estuvo en Argentina en diciembre pasado para promocionar la serie Maradona: Sueño Bendito, en la que encarna a una cantante que vive un romance con el futbolista durante su paso por Barcelona, pasa sus días junto a su familia en California, lugar donde dio a luz a su pequeño en octubre de 2019.

De hecho, cuando rodó las escenas de la serie del astro del fútbol, estaba embarazada de Cairo, aunque no muchos lo notaron. “En ese momento estaba de cinco meses y medio y todavía tenía una pancita chiquita. No se notaba tanto, pero en algunos planos yo me doy cuenta y algunos amigos míos también. Lo grabamos en Barcelona y fue el único proyecto que hice mientras estuve embarazada”, había revelado la actriz en diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina.

Sin embargo, el embarazo tuvo sus complicaciones. En una entrevista con Jay Mammón, la actriz explicó que cuando estaba cursando el tercer mes de gestación descubrieron que era portadora de dos mutaciones genéticas. “Me llamó un genetista y me explicó que era portadora de dos mutaciones genéticas que estaban inactivas en mí pero que en mi bebé podían estar activas. Eran muy graves”, sostuvo.

Los médicos le aclararon que si deseaba continuar el embarazo, iba a ser necesario que su pareja se sometiera a una serie de estudios. “Si él tenía una de las dos mutaciones genéticas, mi bebé tenía un 25% de probabilidades de tenerlas activas. Y me tenían que hacer una punción”, reveló y agregó: “Si él tenía activa alguna de las mutaciones, tenía muy pocas chances de sobrevivir”. Afortunadamente, el tiempo pasó y el pequeño Cairo nació sano.

Actualmente, Eva interpreta a Nadia Morales en la serie de Fox The Cleaning Lady, un ambicioso proyecto que tuvo su estreno en enero de este año. Además, disfruta de las cálidas temperaturas del sur de Estados Unidos con su marido, su hijo y su familia política.

La tan ansiada postal de Eva de Dominici junto a Penélope Cruz Instagram: @dedominicieva

Hace unos días, la actriz le dio una sorpresa a sus más de dos millones y medio de seguidores al publicar la que quizás haya sido la primera foto pública de ella junto Penélope Cruz. En la postal aparecen muy sonrientes y están acompañadas por sus maridos, Eduardo Cruz y el actor Javier Bardem.