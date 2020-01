Eva De Dominici se mostró posando con armas y anunció su próximo trabajo actoral

La actriz se mostró desde Honolulu, sosteniendo un arma y acompañada por dos policías, anunciando su próximo desafío profesional.

Eva De Dominici disfruta de un gran momento personal. En 2019, la actriz se convirtió en madre de Cairo, y se instaló en Los Ángeles junto a Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz. Si bien la pareja suele ser reservada respecto a su intimidad, en los últimos días de 2019 la joven compartió algunas postales familiares de Navidad.

Ahora, la actriz apuesta por nuevos desafíos profesionales. Esa es la razón por la que en las últimas horas se la vio sosteniendo un arma en las redes sociales, acompañada de dos policías parados a su lado. "Say hello to Maria, from Catalonia (Decile 'Hola' a María, desde Catalonia). Rodando", escribió debajo de la foto que ya tiene más de 100 mil likes.

La foto, que fue tomada en Honolulu -la capital de la isla- es el anuncio oficial de De Dominici para contar que integrará el elenco de la tira " Hawaii Five-zero", producido por CBS.