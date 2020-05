No han sido años fáciles para la súper talentosa cantante que tuvo que afrontar más de una tragedia desde 2017 Crédito: NYT

En las últimas horas, Ariana Grande se convirtió en tendencia por una delicada situación que vivió hace un mes, cuando un fanático de la cantante irrumpió en su casa mientras ella no estaba y asustó a su madre. Según TMZ , la intérprete obtuvo en las últimas horas una orden de restricción, luego de que se encontraran notas en la mochila del acosador que decían que quería " asesinar a la artista ". No es la primera vez que la joven cantante pop está expuesta a la tragedia: en los últimos años, Grande mostró una enorme capacidad de resiliencias frente a difíciles situaciones que le tocó vivir.

Fama, éxito y récords alcanzados

Nacida en Boca Ratón, Florida, hace 26 años, esta chica es uno de los talentos más promisorios dentro de la escena pop actual. Bella, inquieta y talentosa, comenzó su carrera en Broadway , con un papel en el musical 13 (2008) que le valió uno de sus primeros reconocimientos artísticos. Luego llegaría la etapa Nickelodeon , el canal que la sumó al elenco de la serie adolescente Victorious en 2009, y más tarde formaría parte de las exitosas iCarly (2011) y Sam & Cat (2013).

Pero lo que Ariana quería era cantar, y así llegó su álbum debut, Yours Truly . El éxito, tras su paso por el mundialmente famoso canal de contenido adolescente, estaba asegurado. Luego de consagrarse como una de las revelaciones y, al mismo tiempo, como una de las artistas más "vendedoras" del 2013, Grande aprovechó el envión y lanzó rápidamente su segundo trabajo, My Everything . El disco salió disparado directamente al puesto uno del Billboard 200, uno de los rankings más preciados de la industria musical estadounidense. Dos nominaciones a los premios Grammy y otras hazañas propias de una "chica éxito" cimentaron su camino a la gloria.

A muy corta edad, Grande se convirtió en la primera artista femenina en la historia en obtener tres canciones de manera simultánea entre las seis primeras posiciones de la lista Digital Songs, y la segunda artista en general, rompiendo un récord en 2014 que solo había podido romper Michael Jackson . Además, es la artista con más seguidores en Youtube (39,5 millones de suscriptores) y Spotify (41 millones de seguidores). Su fama y éxito llegaron temprano en su carrera y la pusieron en lo más alto de la industria del pop a nivel internacional.

El fallecimiento por sobredosis de Mac Miller, su exnovio

Uno de los momento más difíciles que le tocó atravesar a Ariana fue el fallecimiento de su expareja, el cantante Mac Miller . La artista estuvo de novia con el rapero hasta mediados de 2018 y, cuatro meses después de separarse, Mac Miller falleció a causa de una sobredosis.

Según los informes toxicológicos difundidos por el departamento forense de Los Angeles, el joven de 26 años sufrió una sobredosis accidental de cocaína, fentanilo y alcohol. De acuerdo con lo que contó Sarah Ardalani , vocera del departamento, la autopsia fue completada tres días después del deceso, momento en el que le entregaron el cuerpo a la familia para que puedan sepultarlo en su ciudad natal, Pittsburgh.

En el informe difundido a la prensa, también revelaba que el cuerpo de Miller fue encontrado en su cama con su cabeza apoyada en las rodillas. Fue su asistente personal el encargado de llamar al 911, y él mismo lo movió al suelo mientras trataba de reanimarlo y aguardaba a que lleguen los médicos. Ni bien llegó el equipo de emergencias, el cantante fue declarado muerto.

Pocos meses después, durante un show, Grande dejó caer sus lágrimas al interpretar "Thank U, Next". La canción hace alusión a sus vínculos pasado y agradece a cada uno: "Me gustaría agradecerle a Malcolm (como era el nombre del cantante) porque era un ángel", dice la letra. La presentación se estaba llevando a adelante en Pittsburgh, lugar de nacimiento de Mac Miller. Durante la previa al show, se escucharon temas del rapero y en la platea había un asiento reservado con su nombre.

El fallecimiento de su ex novio, Mac Miller, fue uno de los momentos más duros en la vida de Ariana Grande Fuente: Archivo

El atentado de Manchester, el momento más difícil de su vida

El 22 de mayo de 2017 un terrorista suicida detonó un aparato explosivo en el hall del Manchester Arena , justo cuando terminaba un recital de Ariana Grande. 23 personas fallecieron y más de 800 fueran hospitalizadas. El aparato, una bomba que al explotar disparaba clavos a modo de esquirlas para profundizar el daño, fue detonado por Salman Abedi , un británico musulmán de ascendencia libia.

Consultada por la revista Time , la ex chica Nickelodeon que fue elegida como líder de la nueva generación junto a The Weekend , habló de la noche del atentado. "Uno cree que con el tiempo será más fácil hablar de ello. O que uno encontrará la paz. Pero sigo esperando cada día a que llegue la paz y todavía es muy doloroso", explicó. "La música debería ser lo más seguro del mundo. Creo que ese es el motivo por el que me pesa tanto cada día", sumó.

"Mi corazón, oraciones y profundas condolencias están con las víctimas del ataque de Manchester y sus seres queridos. No hay nada que pueda hacer para quitar el dolor que están sintiendo o hacerlos sentirse mejor. Pero quiero extender mi mano y corazón, y todo lo que pueda darles a todos ustedes y a los suyos, a todos los que quieran o necesiten mi ayuda de cualquier manera", escribió Ariana en una extensa y conmovedora carta pública. "Lo único que podemos hacer ahora es elegir cómo dejamos que esto nos afecte y cómo vivimos nuestras vidas de ahora en adelante".

Algunos meses más tarde, la cantante confesó que sufrió de estrés postraumático por lo ocurrido durante el atentado. Incluso se hizo un tatuaje en su cuello inspirado en el doloroso incidente.

Resiliencias y solidaridad: el camino de Ariana Grande para salir de su peor momento

Dos semanas del atentado, Ariana Grande volvió a Manchester. La artista pop lideró el concierto benéfico One Love Manchester en el estadio de cricket Old Trafford , donde también actuaron Coldplay , Miley Cyrus , Liam Gallagher , Justin Bieber , Pharrell Williams y Katy Perry , entre otros. Fue un show sumamente emotivo y todo lo recaudado se destinó a los familiares de las víctimas del atentado.

A modo de gratitud por la enorme cantidad de gestos que Grande demostró, se convirtió en la primera "Ciudadana de Honor " de la ciudad días después, en reconocimiento a su respuesta al evento.

¿Un intento de asesinato?

"Tengo miedo por mi vida", le dijo Grande a las autoridades cuando solicitó la medida de restricción hace un mes. Todo comenzó el 14 de marzo pasado cuando un joven identificado como Fidel Henriquez , que había ingresado al predio escondido detrás de un camión de reparto, empezó a golpear violentamente la puerta del domicilio de la cantante.

Este viernes la cantante presentó un pedido formal a la justicia de Los Ángeles, donde asegura que vive con miedo y teme que el hombre todavía esté tratando de encontrarla. En las últimas horas Grande obtuvo una orden de restricción con vigencia por cinco años, que determina que el fanático no puede acercarse a menos de 100 metros de la artista ni de su madre, y por supuesto, tampoco puede tener ningún tipo de contacto con ella.