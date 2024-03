Escuchar

En una noche llena de sorpresas y emociones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) realizó este domingo la 96ª entrega de los Premios Oscar, que reconoce lo mejor del cine del último año. El evento, que se llenó de glamour desde la alfombra roja hasta arriba del escenario en el teatro Dolby de Los Ángeles, tuvo varios momentos icónicos para las redes sociales, donde los memes también fueron protagonistas. La destacada estrella Ariana Grande no se salvó de las imágenes de los usuarios.

Además de premiar el cine, destacaron los looks, donde vestidos como el de Zendaya y el de Margot Robbie se llevaron todas las miradas. A su vez, una de las búsquedas más recurrentes en internet tuvo lugar cuando Emma Stone ganó el Oscar a Mejor Actriz por Poor Things y reconoció que su vestido se había roto.

Ariana Grande, quien volvió con su nuevo álbum Eternal Sunshine, asistió al evento más importante del cine para presentar a los ganadores de las categorías musicales junto a su co-estrella Cynthia Erivo. La intérprete de “Yes and?”, se sumó a la tendencia del Barbiecore. Desfiló por la alfombra roja de los Oscar con un impactante vestido rosa al cuerpo con escote, del diseñador italiano, Giambattista Valli. Lo más llamativo fueron las mangas amplias en la misma tela. Su equipo le recogió el cabello para que se lucieran las joyas, unos pendientes y un delicado colgante a tono con el outfit. Todo en combinación con unos stilettos rosa.

El atuendo de la artista no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente se convirtió en tema de conversación. Este look en particular no solo despertó los elogios, sino también una oleada de memes en X (antes Twitter) entre los usuarios. “Cuando terminas de doblar la sabana ajustable de la cama”, escribió un usuario al hacer referencia a los doblados del vestido de la cantante.

Los mejores memes por el vestido que usó Ariana Grande en Los Oscar 2024 x (EX TWITTER)

“Ariana Grande el meme andante, ¡no puedo más!”, comentó otra persona, debido a la reacción de la cantante al entregarle el premio a su amiga Billie Eilish por “What Was I Made For?”, como Mejor Canción de Película.

Los memes en torno a la comparación de su vestido con un juego de sábanas de cama continuaron y otra persona sumó: “Le prestó la cama y las almohadas, la bronca a Ariana Grande”. Sus fanáticos pronosticaban la repercusión que tendría su elección de vestuario: “Ariana Grande sirviendo Barbiecore de Giambattista Valli... Y preparada para los memes sobre edredones nórdicos (espero)”.

La artista volvió a una alfombra roja luego de cuatro años de ausencia y sus admiradores celebraron el momento. Los memes, como siempre, fueron variados. Desde comparaciones con objetos cotidianos hasta referencias humorísticas.

¿Qué hace actualmente Ariana Grande?

Tras 20 años de espera, el musical Wicked, que tuvo su estreno en el año 2003 y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes clásicos de Broadway, llegará al cine este año. La historia narra es lo previo a todo lo que ocurre en el mítico El mago de Oz, basándose en el bestseller de Gregory Maguire Wicked: Memorias de una bruja mala, de 1995.

La cantante será parte de esta película musical en el papel de Glinda, la chica popular que más tarde se convierte en la Bruja buena. La película está protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Será la primera de una adaptación en dos partes del musical que se estrenará el 27 de noviembre de 2024 por Universal Pictures.

En esta película, las dos brujas se conocen porque ambas son estudiantes de la Universidad Shiz, en la Tierra de Oz, donde forjan una profunda amistad. Tras encontrarse con el Mago de Oz, su relación llegará a una encrucijada que provocará que sus vidas tomen caminos muy diferentes. Las aventuras que ambas emprenderán en Oz las llevarán a cumplir sus respectivos destinos como la Bruja buena y la malvada Bruja del Oeste.