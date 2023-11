escuchar

A modo de chiste o simplemente para tomar una postura, los famosos suelen publicar videos o imágenes que los representan en sus redes sociales. En esta oportunidad, Fabián Cubero compartió un video en el que se puede leer: “Yo leyendo la carta de mis hijos a Santa. De Play 5 a iPhones, mientras le echo agua al shampoo”. En las imágenes, que datan de un video de TikTok, se escuchaban carcajadas. Como se acercan las fiestas, las hijas del deportista se adelantaron y le habrían pedido regalos por fuera de su presupuesto. Fue por este motivo que decidió compartir un video a modo de burla de su situación.

La publicación del exfutbolista llamó la atención de varios seguidores, quienes se comenzaron a preguntar sobre la situación económica de la familia. Sobre esto, Mica Viciconte salió públicamente a aclarar en sus historias de Instagram, que la información que estaba circulando sobre que ella estaba vendiendo sus trofeos de MasterChef (Telefe) era errónea. “Dijeron que estoy vendiendo los premios de MasterChef. Tengo un solo trofeo que, por supuesto, no lo puedo vender, y no lo vendería. Y, aparte, ¿cuánto me pueden dar por un trofeo?”, cuestionó la modelo.

El posteo de Fabián Cubero sobre los regalos que le piden sus hijas

“Me voy a mudar dentro de poco y hay muchos muebles que no entran o que no van, y se vendieron en su momento”, reveló la panelista. “La realidad es que no tengo crisis económica, no me puedo quejar. Tampoco me sobra el dinero. Pero no inventen. No me falta para comer, estoy bien y tranquila”, aseveró la ex participante de Combate en sus redes sociales. De esta manera, aclaró todos los rumores que aseguraban que estaba atravesando una difícil situación económica.

La mudanza de Cubero y Viciconte

Mica Viciconte y Fabián Cubero se despidieron de su residencia en un barrio privado de Escobar debido al nuevo monto de alquiler que les solicitaron tras la renovación del contrato, el cual expira este noviembre. Por tal motivo, la pareja no seguirá siendo inquilina, pero además porque están construyendo su propia casa en un barrio de Nordelta.

Según lo que se dio a conocer, la pareja estaba pagando €1100 al mes (considerando que el propietario reside en Europa) por el contrato de tres años, que comenzó en noviembre de 2020, cuando decidieron mudarse en busca de más espacio y áreas verdes en plena pandemia. Además, tienen que hacer frente a los gastos de expensas del barrio, que en la actualidad rondan los $120.000.

Mica Viciconte y Fabián Cubero se preparan para celebrar el primer año de su hijo Luca Instagram @micaviciconte

A lo largo de los años, Mica Viciconte compartió en redes sociales las diversas mejoras que realizó en la casa, que incluyeron la construcción de un nuevo vestidor, la instalación de un cerco alrededor de la piscina para garantizar la seguridad de las hijas de Cubero y su hijo en común, Luca, así como la creación de un gimnasio en el garaje techado, que cerró con plásticos. Aunque se trató de un alquiler por tres años, la casa guarda momentos significativos en la vida de la pareja, como el nacimiento de su hijo Luca, por lo que hice no es nada fácil.