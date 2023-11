escuchar

Pitty, la numeróloga se convirtió en una referente de consulta acerca de la comprensión y lectura de los números y su significado. En el marco del resultado de las elecciones presidenciales 2023 del pasado domingo, que dieron como ganador a Javier Milei de La Libertad Avanza, la especialista vaticinó el camino que tendrá el futuro mandatario y recomendó “que no debería asumir el 10 de diciembre”.

Gracias a diferentes hechos sociales o escándalos en el mundo del espectáculo, Pitty ganó cada vez más terreno en los medios y es por ello que este miércoles Carmen Barbieri recurrió a su conocimiento en el tema para entender qué podría suceder durante el cambio de mando entre el presidente Alberto Fernández y Javier Milei.

Desde el sillón de Mañanísima (eltrece), Pitty comenzó: “Están diciendo que el cambio de mando es el 10 del 12. El día en que se convierte en Presidente. Bueno, no puede ser ese día. ¿Hay una posibilidad que se cambie ese día?”. Tras la pregunta, la conductora retrucó atónita: “¿Por qué no puede ser ese día?”.

“El 10 da un número 11 que es un número maestro y venimos sufriendo mucho. Es más aprendizaje, más desafíos. No es que va a suceder algo, sino que el tema es con la energía. Porque somos energía. Si venimos de mucha lucha los últimos 20 años de la Argentina, no encontramos la vuelta, porque no cambiamos la historia”.

Y agregó: “La numerología es la herramienta más antigua que hay. Si es posible está bueno, sé que muchos se van a reír. Pero yo soy pro país. Quiero que a todos nos vaya bien. No me importa qué partido. Quiero que el país vaya adelante”.

Javier Milei debería asumir, para la numeróloga, al día siguiente

Según indicó la especialista, debería ocurrir el 11, 12 o 13, pero evitar el día histórico en que los presidentes durante los últimos 40 años asumieron el mando del país. “El 10 de diciembre de 2023 lo deberíamos cambiar”, sostuvo con preocupación.

E insistió: “Milei no es solo Milei. También es un equipo. Es una nueva era. Ojalá que le vaya muy bien, que esté iluminado. Va a tener que abrirse. Hay que dejar de pelear. Acá hay un solo país, la gente está muy asustada y muy necesitada. No se puede vivir así”. Y sentenció: “Esta data que yo traje es la más importante que tengo para decir”.

Con un papel en la mano en el que señaló la suma y resta de los números que dan como resultado el 11, Pitty remarcó: “Que cambie la fecha del evento va a influir energéticamente en la persona que modifique el rumbo de la energía. El 11 de diciembre da un número que es 12 (sumado da 3); el número de los servicios a los demás, la conexión con los demás. El 12 es la base sólida, todo lo que se construye con bases sólidas. Es importante saber cómo va a estar el cielo en ese momento, porque de verdad necesitamos una nueva oportunidad”.

Y concluyó: “Este es el dato más importante de mi carrera. Hay que cambiar, abrir la cabeza, hay un cielo y llegaste en un momento justo”.