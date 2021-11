Fabián Cubero se diferenció de Nicole Neumann sobre el debut de Indiana como modelo a los 13 años

Fabián Cubero (42) y Nicole Neumann (41) asistieron al debut de Indiana Cubero (13), la hija de la pareja, en el Argentina Fashion Week, que tuvo lugar en el Palacio Paz Hotel. Sin embargo, el exfutbolista no se mostró muy de acuerdo sobre la carrera de su primogénita en el mundo del modelaje a una edad tan temprana, y se diferenció de su expareja: “Yo soy más cauteloso”.

“Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto es todo cotillón, diría Moria”, disparó la modelo al finalizar una nota con Intrusos (América). Sin embargo, el ex Vélez no se mostró muy convencido del inicio de la carrera de la mayor de sus hijas, por lo que, una vez más, dejaron al descubierto las diferencias que persisten entre ellos.

Si bien en el comienzo de la charla con el móvil intentó no entrar en la polémica, enseguida reveló su verdadera posición al respecto. “Ella se animó. Arrancó como su iniciativa. Obviamente se decidió acompañarla. Me costó un poco porque no estoy tan abierto a que ella inicie tan pronto”, aseveró el exfutbolista, quien dejó en claro que no estaba muy de acuerdo con el inicio de la adolescente en su carrera.

La reacción de Fabián Cubero sobre el debut de su hija, Indiana en las pasarelas

“Vamos a acompañarla, ya que era su deseo: lo hablé bastante con ella. Hace tiempo que lo veníamos hablando”, aclaró sobre las charlas previas que tuvieron en familia. “Es un momento para estar tranquilos y que Indiana disfrute porque es algo que ella quería. Para mí es muy pronto todavía”, dijo mientras intentaba aclarar que el debut de su hija en las pasarelas si bien no generó ningún conflicto con Nicole, sí “hubo algunas diferencias”. “Yo soy más cauteloso”, apuntó el deportista que estuvo acompañado de Mica Viciconte.

Tras el desfile, Indiana contó que “siempre” sigue los pasos de su madre. “Estuvo muy lindo todo”, dijo la joven que estuvo acompañada de Nicole. “Divina. [Lo viví] con muchos nervios, igual que ella, pobre. Estábamos nerviosas”, expresó. “Al principio ella no se expresaba sobre lo que quería hacer y un día me dijo: ‘Mamá quiero ir a una escuela de modelos’. Apareció Anamá y un día apareció con la propuesta del desfile y la acompañamos. Me sorprendió porque es muy tímida”, añadió.

La respuesta de Nicole Neumann sobre el debut de Indiana

Por otra parte, la modelo explicó que trató de estar más cerca de Indiana en un momento tan importante de su vida. “Yo estuve atrás acompañando a Indi. Salí cuando arrancaba el desfile. No se crean todo lo que cuentan”, disparó cuando le preguntaron si era verdad lo que había dicho Mica, que le había negado el saludo durante el último encuentro. “A más de uno le interesa estar hablando en la prensa”, arremetió.