El filoso mensaje de Mica Viciconte tras el reencuentro de Fabián Cubero y Nicole Neumann: “No creas todo lo que ves”

Luego del encuentro de Fabián Cubero y Nicole Neumann en la comunión de su hija Allegra, la actual pareja del deportista, Mica Viciconte, lanzó una picante reflexión en sus redes sociales.

“No creas todo lo que ves... A simple vista, la sal parece azúcar...”, escribió Mica. Si bien hay un acuerdo para no mostrar imágenes del rostro de sus tres hijas en las redes, esta vez se pusieron de acuerdo en subir imágenes del emotivo momento de una de ellas. Cubero estuvo el sábado en la iglesia junto a Mica Viciconte mientras que Nicole hizo lo mismo con el piloto de automovilismo Manu Urcera.

El enigmático posteo de la modelo en sus redes sociales. Fuente: Instagram

“Felicitaciones @cubero.allegra En este día tan especial de tu #comunión”, expresó el ex futbolista en un posteo de Instagram junto a su pareja y sus tres hijas.

Cubero y Viciconte junto a las hijas del deportista. Fuente: Instagram

La primera en compartir postales de este día tan especial fue Nicole, quien desde su cuenta de Instagram fue documentando el paso a paso, desde la previa con el peinado, el viaje en el auto junto a Urcera, sus hijas y su hermana Geraldine, hasta el momento culmine y más íntimo de la ceremonia religiosa. Cabe recordar que semanas atrás, Neumann y Cubero sellaron las paces al desactivar un millonario conflicto en un acuerdo legal. El evento del fin de semana pasado fue el primero donde volvieron a estar frente a frente y ya no en tribunales.

El mes pasado, la exparticipante de Combate había dado indicios de la mala relación de su pareja con la madre de sus hijas. “Hay una frase que dice que las apariencias engañan. No sé, no puedo opinar de nada porque tengo una cautelar”, manifestó Viciconte. Y continuó: “Siempre es preferible guardar silencio y que el tiempo empiece a demostrar las cosas”. “Está el speech que uno dice que no podés opinar porque no sos mamá, y que te digan eso es un golpe bajo de la otra persona. Yo como profesora, tuve alumnos chicos y también cuidé niños”, sentenció.