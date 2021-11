Terminó la tregua: Nicole Neumann, Mica Viciconte y Fabián Cubero, otra vez en pie de guerra

Cuando todo indicaba que la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero empezaba a salir de la zona de combate, volvieron las declaraciones cruzadas. En el marco del debut como modelo de Indiana, la primogénita de la pareja, los ex se volvieron a cruzar. “Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más. El resto es todo cotillón, diría Moria”, disparó la rubia modelo para poner punto final al tema en diálogo con Intrusos (América).

El episodio más reciente que demostró que ambos siguen en pie de guerra fue la comunión de Allegra, la segunda hija de la pareja. Según Micaela Viciconte, en ese momento Nicole le negó el saludo, pero no así la actual pareja de Neumann, Juan Manuel Urcera.

Como consecuencia, el encuentro en el debut de Indiana como modelo no pasó inadvertido. Mientras Nicole esperaba ansiosa la pasada, del otro lado de la pasarela Micaela jugaba con Allegra y Sienna, la menor de las tres hermanas. Cuando el evento terminó, las declaraciones tanto de Nicole como de Fabián dejaron al descubierto la tensión que nuevamente se instaló entre ellos.

Indiana sigue los pasos de su madre: debutó ayer como modelo y Nicole Neumann no puede estar más que orgullosa Gerardo Viercovich - LA NACION

Consultada por Alejandro Guatti, movilero de Intrusos, sobre si fue incómodo volver a cruzarse con su ex, Neumann fue contundente. “¡No! A mí me da igual, chicos”. Además, aseguró que no evitó cruzarlo sino que no se dio la oportunidad. “Yo estuve atrás acompañando a Indi. Salí cuando arrancaba el desfile. No se crean todo lo que cuentan”, disparó cuando le preguntaron si era verdad lo que había dicho Mica, que le había negado el saludo durante el último encuentro. “A más de uno le interesa estar hablando en la prensa”, dijo después, cuando le aclararon que Fabián había dicho lo mismo. “Debutó mi hija en la pasarela, que es lo más”, remarcó, cambiando el foco.

Ni saludo ni embarazo

Así llegaba Poroto junto a Viciconte y sus hijas menores a la Argentina Fashion Week, que tuvo lugar en el Palacio Paz Hotel Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando Guatti abordó a Cubero y Viciconte, lo primero que hizo la pareja fue negar los rumores de embarazo que sobrevuelan a Micaela. “¿Sabés cuántos me inventaron?”, dijo muy segura la participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). “Se ve que está comiendo bien. Me la están viendo media hinchadita”, dijo después el exjugador de Vélez entre risas.

Cuando les marcaron la presencia de Nicole, Cubero buscó evitar la polémica por el bien de su hija: “Es un momento para estar tranquilos y que disfrute Indiana”. Pero la bandera blanca duró muy poco, porque de inmediato aprovechó el momento para acotar que no estaba tan de acuerdo con el debut de la preadolescente en el modelaje, y que eso generó “diferencias” con la madre.

“¿Si se acerca a saludar, se saluda?”, quiso saber Guatti. “Sí. Lo dudo pero sí. Igual ya nos quedamos pagando en la primera” respondió. Una vez terminado el evento, el periodista preguntó por el episodio del saludo de manera puntual. “Yo sé lo que pasó. Había un montón de personas”, explicó Mica. “Por eso nosotros nos quedamos con el respeto de su pareja y de toda su familia que nos saludó como corresponde”.

Las razones del fin de la paz

Luego de las declaraciones, en el piso del programa de espectáculos hablaron de la relación de la expareja. Primero, Evelyn Von Brocke contó que tiene buena relación con Nicole y que hace dos semanas se cruzaron en un evento. “Debés estar feliz porque ya solucionaste lo de la casa. Ya estás en tu casa y debés tener toda la tranquilidad”, contó que le dijo. Y Nicole le respondió: “Sí. Ya le di todo y quiere más”. “¿No están en paz?”, le preguntó la panelista a un allegado a la modelo. Y la respuesta fue contundente: “No, ¿Sabés qué pasa? Lo que hace Nicole lo quiere Mica. Nicole va a un lugar, Mica a las dos semanas va con las chicas al mismo lugar”.