Fabián Gianola cargó contra la Asociación de Actores: “Que se preocupen más por nosotros”

En medio de las restricciones que afronta la actividad artística por el coronavirus, Fabián Gianola (58) cuestionó con dureza la alineación ideológica de la Asociación Argentina de Actores con el Gobierno.

“Me preocupa que la Asociación Argentina de Actores esté ocupado en temas ideológicos. Hace tiempo que es así, las autoridades se eligen democráticamente y siempre gobiernan los mismos. Me gustaría que fuese menos alineada y apoyando a los actores que están sin trabajo, o a la problemática del actor, más que la problemática ideológica del país”, aseguró Fabián Gianola sobre el rol de Alejandra Darín, presidenta de la entidad, en una entrevista con Radio Mitre.

Sobre la manera en la que la pandemia de coronavirus afectó a la industria artística, el actor resaltó que las producciones televisivas no están ajenas al ajetreo económico que viven los demás rubros. “El Covid frenó toda la producción de ficción en el mundo y en la Argentina obviamente también. Me contó un productor de cine argentino que hoy cuesta el doble filmar por los protocolos. En un país pobre, tenemos una televisión pobre. La televisión no escapa a la realidad de la Nación. Tenemos problemas económicos y cuesta mucho hacer ficción”, remarcó.

A lo largo de la entrevista, Gianola abordó distintas cuestiones. Una de ellas fue la manera en la que las audiencias consumen productos de entretenimiento y alertó sobre los cambios que eso trae aparejado en la pantalla chica. “La televisión argentina siempre tuvo gran nivel. Hoy se está transformando. Ha cambiado muchísimo la forma de ver la televisión. Hoy se mira mucha plataforma y en una tarde te mirás una miniserie. La gente casi no ve casi televisión. Creo que lo que va a quedar son los shows en vivo, como lo que hace Tinelli, las noticias y los deportes”, remarcó.

En lo que a teatro se refiere, Gianola resaltó que gracias a los protocolos vigentes han podido ir incrementando la cantidad de público, comenzar a ver la luz al final del túnel. “Nosotros tenemos ya el 50 por ciento de aforo que nos permitió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, comenzamos con un 33 por ciento y ya fuimos a un 50 por ciento este viernes”, añadió el actor y también director.

LA NACION