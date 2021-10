El apoyo de Flor Torrente a su hermano, Tomás Kirzner: “Te amo con todo mi ser”

Tras la conmovedora revelación que Tomás “Toto” Kirzner realizó este sábado por la noche en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, muchas fueron las voces que expresaron su apoyo. Esta vez fue su hermana, Florencia Torrente, quien realizó un posteo en su cuenta de Instagram para acompañar a Toto, quien confesó que sufrió de abuso sexual en dos oportunidades cuando tenía 7 años .

“Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas mas de las que pensé”, escribió Torrente en el comienzo de su posteo. “Primero creo que es importante, como dice mamá (Araceli González), acomodar los cajoncitos, y guardar cada cosa en su lugar”, agregó la actriz.

“Agradezco profundamente todo lo que mamá nos dio. Una gran responsabilidad y una gran enseñanza: ser valientes, confiar en nosotros, ir por aquello que creemos y jamás callar. Sos muy valiente bb, sé que muchas personas del otro lado se sienten identificados/ das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Valen la pena esos 3 herpes. Te amo con todo mi ser, no podría decir cuanto, pero sí con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos”, concluyó Torrente.