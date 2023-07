Fabiana Liuzzi habló de la salud de su hijo de 9 años que tuvo con Luis Ventura: “Tiene encefalopatía crónica”

escuchar

En 2014, una noticia sobre Luis Ventura desató un escándalo en los medios y derivó en la salida del periodista de Intrusos (América). Es que el conductor de Secretos Verdaderos, mantuvo una relación extramatrimonial con la exvedette cordobesa Fabiana Liuzzi, fruto de la cual, el 27 de abril de ese año, nació Antonio.

A pesar de que las cosas entre los adultos no terminaron del todo bien, había un tema más importante que su relación: la salud del pequeño, que nació prematuro y hoy, a los 9 años, ya atravesó por un par de internaciones. Este miércoles, Liuzzi estuvo en LAM (América TV) y habló a corazón abierto de la enfermedad que tiene su hijo, las secuelas que le causó y el tratamiento al que se somete.

Antonio tiene 9 años y es el hijo en común que comparten Luis Ventura y Fabiana Liuzzi (Foto: Instagram)

Antoñito nació seismesino y desde su primer aliento atraviesa un delicado problema de salud. En 2021, lo internaron a causa de una afección en su cerebro. En junio de 2023, en tanto, volvieron a ingresar a un hospital por un cuadro de neumonía y dengue, y sus padres lo acompañaron en el difícil momento. “Estamos saliendo con la ayuda de Dios. Que siempre nos ilumina y nos guarda”, escribió Liuzzi en un posteo que hizo en sus redes junto a fotos del pequeño en el centro médico.

A más de un mes de esos fatídicos días, Fabiana Liuzzi fue invitada a LAM donde dio detalles de la condición de su hijo. “Antonio tiene encefalopatía crónica no evolutiva. Él quedó con unas pequeñas cicatrices en el lado izquierdo de su cabeza por haber nacido antes. Es crónica porque no se van a curar estas cicatrices, pero ‘no evolucionan’, es decir que sí pueden mejorar un montón y, de hecho, está teniendo grandes cambios”, explicó la madre.

Luis Ventura acompañó a su hijo menor durante su última internación en junio (Fuente: Instagram/@fabiana_liuzzi)

Al ser consultada por Ángel de Brito sobre el tratamiento, Fabiana expresó que tienen que ir evaluándolo “año a año”: “Uno tiene que ir viendo su evolución y qué es lo que a él lo hace progresar”. En cuanto a los efectos que el pequeño sufrió en su vida cotidiana a causa de esta condición, ella reveló que la mayor influencia fue en el habla. “Tiene las cicatrices en el lado izquierdo, que es el que digita el habla, entonces no es imposible que él lo haga, pero tan solo Dios sabe cómo y cuándo”.

Aunque comentó que el niño aún no habla, aseguró que “es sumamente inteligente, se hace entender y entiende todo”. A su vez, dijo que Antonio “va y busca en la heladera lo que quiere tomar. Te habla con la mirada”.

Fabiana Liuzzi habló a corazón abierto sobre su hijo

Liuzzi tuvo una íntima charla con de Brito y reveló que fue muy angustiante para ella enterarse de la patología de Antonio, pero desde el primer momento le puso el ‘pecho a las balas’ y se hizo cargo de la situación. Incluso, durante la entrevista no pudo evitar quebrarse hasta las lágrimas al hablar de su hijo. “De las cenizas me transformo. Tengo esa fuerza que me nace de guerrera y él me da fuerzas”, expresó.

Por otra parte, contó que su hijo ”tuvo cambios terribles con la dieta” a raíz de su condición y quiso compartirlo públicamente con otras madres. “Se basa en jugos de zanahoria y repollo. Previamente, hay que cuidar el intestino para que no haga crisis curativas, como que te dé retortijones”, explicó y comentó que todo esto requiere una importante preparación que ella realizó, para estar interiorizada en la alimentación y en las necesidades de su hijo.

