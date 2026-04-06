Falleció el representante de actores Alejandro Farrell, involucrado en las trayectorias de Nico Vázquez y Marcela Kloosterboer, entre otros

En la tarde de hoy se conoció la noticia de la muerte de Alejandro Farrell, representante de artistas de primera nivel. En su cuenta de X, en la que varios conocidos ya expresan su pesar.

Marcela Kloosterboer junto a su representante, Alejandro Farrell

Con más de 45 años de trayectoria la Agencia Farrell, que fundó y dirigía, se convirtió en un referente en la representación de artistas de teatro, cine, televisión y publicidad.

Trabajó allí con sus hermanos, Diego y Leo, y hace dos años sumó a su esposa, Felicitas Ghigliotti.

Su cartera de clientes incluye a nombres como Nancy Dupplá, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri, Silvina Kutika, Julia Calvo, Gimena Accardi, Valeria Lois, Emilia Mazer, Gimena Barón, Laura Oliva, Carolina Ramirez, Carla Pandolfi, Natalia Cociuffo, Leticia Siciliani, Inés Efrón, Payuca y María Carámbula, entre otras.

Alejandro Farrell junto a Nico Vázquez

También Pablo Echarri, Norman Briski, Luis Luque, Nicolás Vázquez, Fernán Mirás, Mario Pasik, Alejo García Pintos, Benjamín Rojas, Santiago Korovsky y Mex Urtizberea, entre tantos otros. En perspectiva, buena parte de los grandes títulos de la cartelera porteña cuentan con esas grandes figuras con las que Farrell estuvo involucrado.

Se casó, en mayo de 2023, con María Felicitas Ghigliotti, quien desde hace dos años comenzó a trabajar a su lado en la agencia.

En sus redes sociales compartía, con mucho orgullo, los progresos de su hijo Patricio “Tiku” Farrell.

Una imagen de la boda de Alejandro Farrell y Felicitas Ghigliotti en marzo de 2023

No trascendieron los motivos de su muerte. Tenía una salud muy débil, llevaba años luchando con un cuadro de diabetes grave. “El último tiempo fue muy duro para él, estaba en silla de ruedas, luchó todo lo que pudo”, dice un amigo.

Mañana, a las 12:30. se despedirá sus restos en la Capilla Parque Memorial ubicada en la Ruta Panamericana Km.47, Colectora Oeste Ramal Pilar, Pilar, de la provincia de Buenos Aires.

En su perfil de X define: “Mis dos frases preferidas son: El que avisa no traiciona y Quien me saluda me honra, quien no, me hace un favor”.