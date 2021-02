Famosos, infidelidades e intrigas: cinco historias de amor que terminaron en escándalo

El día de los enamorados es una fecha para disfrutar junto a un ser querido. Pero también puede ser una ocasión ideal para abrirle paso a la nostalgia y recordar amores pasados. Ya sea por infidelidades, el paso del tiempo o nuevas pasiones, el jet set argentino está repleto de parejas que se juraron amor eterno y no funcionaron.

Estos romances protagonizados por celebridades locales, que parecían consolidadas y supieron atravesar tormentas, no lograron tener “un final feliz”.

Susana Giménez, Huberto Roviralta y el cenicero

Susana Giménez y Huberto Roviralta, una pareja que se mantuvo unida por casi 10 años https://www.elpais.com.uy/

El 5 de diciembre de 1988, Susana Giménez se casó con Huberto Roviralta. El noviazgo había sido corto: solo un mes después de conocerla, Huberto le pidió matrimonio y celebraron a lo grande. La boda fue un espectáculo, hubo 500 invitados y Susana lució un diseño de Elsa Serrano.

La pareja vivió un romance intenso y durante casi 10 años convivieron en armonía, hasta que decidieron separarse en buenos términos. Pero todo cambió el 11 de febrero de 1998. La diva regresaba de Miami y se encontró a varios periodistas y fotógrafos que montaban guardia frente a su casa de Barrio Parque y que esperaban tomarle declaraciones sobre su separación. Susana los eludió, pero cuando llegó a su casa se encontró con que Huberto seguía instalado allí. “¡Ladrón! ¡Hijo de p…! ¿Cuándo te vas a ir de acá? Andate”, se escuchó que le gritaba.

Huberto Roviralta Archivo

Las cámaras transmitían en vivo por televisión. Unos minutos después, Roviralta salió a la calle para mostrar la evidencia de la discusión: un golpe en la nariz con la cara ensangrentada. Giménez se mantuvo en silencio hasta el día siguiente, cuando convocó a una conferencia de prensa en la que dijo: “Hace mucho que trato de salvar la pareja viviendo humillaciones. Y sí, pudieron ser infidelidades”. Sobre la nariz, la conductora dijo: “Huberto me empujó, trató de agredirme y yo me defendí. Le tiré con un cenicero. Fue una discusión de cosas privadas, inherentes a un divorcio. La situación se me escapó de las manos. Fue humillante y vergonzante. Pero cualquiera de ustedes puede haber pasado una discusión violenta”.

Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña y la tercera en discordia

Pampita y Vicuña tuvieron cuatro hijos juntos Archivo

En 2005, al poco tiempo de separarse de su primer marido, Carolina Pampita Ardohain inició una relación con Benjamín Vicuña. Todo fue muy intenso y romántico y, a lo largo de los años, su amor se iba afianzando a pesar de varios rumores de infidelidad.

La conductora y el actor chileno fueron padres de cuatro hijos: Benicio, Beltrán, Bautista y Blanca, quien falleció cuando tenía seis años. El dolor devastó a la pareja, que intentó sobreponerse y continuar manteniendo unida a su familia después de la gran pérdida.

Aunque llegaron a celebrar su décimo aniversario, finalmente el matrimonio se rompió. Sucedió en 2016, cuando la modelo fue a saludar a Vicuña al set de grabación de El hilo rojo, la película que estaba filmando con la China Suárez. Pampita aseguró que los encontró en pleno momento íntimo dentro de un motorhome. “Había olor a sexo y transpiración. Un asco”, declaró en su momento.

China Suárez dijo: “Fui agredida verbal y físicamente”. Fuente: America TV

Tras el escándalo, la China negó todo y dio su versión de los hechos. “Yo estaba trabajando en la Costanera, en un motorhome. Estaba la productora, estaba Benjamín, estaba yo. Estaba recostada con una manta que me traje de Nepal, amarilla, comiendo palta. Entró una persona totalmente fuera de sí, fui agredida verbal y físicamente. Me gustaría no tener que estar contando esto. Estoy muy triste”.

Wanda Nara, Maxi López y una sorprendente confesión

La pareja estuvo casada durante cinco años

Wanda Nara y Maxi López se conocieron en un boliche en 2007 y siempre dijeron que fue un flechazo. Desde ese momento, se convirtieron en inseparables. En mayo de 2008, dieron el sí ante la ley y una semana después celebraron con una fiesta para 200 invitados.

La luna de miel resultó un espectacular paseo por Mónaco y la Costa Azul de Francia. El matrimonio duró cinco años, durante los cuales vivieron juntos en Rusia, España y luego en Italia, siempre guiados por el trabajo de él. En enero de 2009 nació el primero de sus hijos, Valentino. Un año después llegó Constantino y en 2012, el menor, Benedicto.

Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi, un triángulo amoroso https://twitter.com/MauroIcardi

Pero la pareja ya comenzaba a experimentar varias crisis. La más fuerte tuvo que ver con una supuesta infidelidad de él que Wanda perdonó. Luego de varios enojos más vinculados con la vida social del futbolista, ella hizo las valijas y en noviembre de 2013 aterrizó junto a sus hijos en la Argentina, decidida a terminar su relación para siempre.

La noticia del divorcio desató un escándalo mediático que culminó con una revelación inesperada. Días después de que Wanda arribara al país, un íntimo amigo de Maxi sorprendió a todos al unirse al ajedrez romántico. Se trataba de Mauri Icardi, que publicó en su cuenta de Twitter: “Wanda te amo”.

Los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Wanda se convirtió en el blanco de innumerables acusaciones y, aunque ella lo negó al principio, en mayo de 2014 Icardi y Nara pasaron por el registro civil.

Nicole Neumann y Fabián Cubero: una batalla perdida contra el desamor

Según trascendió, la separación fue idea de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Fabián Cubero se conocieron en 2006 durante una producción fotográfica subida de tono. Ahí mismo se generó una fuerte conexión entre ellos y ambos decidieron embarcarse en un nuevo romance.

La relación avanzó a tal punto que tuvieron tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Todo parecía indicar que la modelo y el jugador de fútbol conformaban una pareja sumamente estable.

Sin embargo, tras 11 años juntos y algunos rumores de crisis, ambos decidieron separarse en 2017. En ese momento, Fabián reveló que hacía un año aproximadamente que la situación no andaba bien con Nicole: “Fue un golpe duro, uno no puede contra los sentimientos. A mí me dolió mucho”, y aseguró: “Jamás le fui infiel, yo lo tomo como si fuera también una traición hacia mis hijas”. Por su parte, ella ya había confesado que estaba “destrozada” por la separación, aunque trascendió que fue su decisión por desamor.

Tiempo más tarde, se desataron los conflictos por el vínculo de ambos con sus hijas, que hasta el día de hoy suelen ser las protagonistas de las peores disputas entre Neumann y Cubero, a las que se suma la actual pareja del exfutbolista, Micaela Viciconte.

Diego y Yanina Latorre, entre la polémica y un perdón inesperado

Hace 25 años que el exfutbolista Diego Latorre y la periodista Yanina Arruza contrajeron matrimonio, tiempo en el que tuvieron dos hijos, Lola y Dieguito. Recientemente, se viralizó un video en Twitter donde se ve a la feliz pareja saliendo del registro civil y, en aquel momento, Diego Latorre expresó: “No hay viaje de boda porque hay muchos partidos. A Yanina la conozco hace cuatro años y estuvimos tres años y medio de novios. Esta fue una decisión de los dos, una cosa que se caía de maduro”.

Durante su relación, la pareja atravesó diferentes momentos de tensión pero, sin lugar a dudas, el episodio más destacado fue la relación que tuvo Diego con Natacha Jaitt.

La polémica se desató cuando se difundieron chats y videos privados del comentarista deportivo y la modelo. A su vez, se conocieron imágenes de cámaras de seguridad donde quedaron registrados los encuentros entre Latorre y Jaitt.

En 2017, se filtraron chats y videos entre Diego Latorre y Natacha Jaitt

El escándalo tuvo fuertes repercusiones mediáticas y la pareja hizo el intento de permanecer unida. Sin embargo, a finales del 2019, fue Yanina quien decidió poner un punto final y declaró: “Tapé lo que pasó hace dos años, hasta que un día pensé ‘¿Por qué lo perdoné?’”. De esta manera, comunicó la separación definitiva del matrimonio.

No obstante, el divorcio no se concretó y los Latorre siguieron juntos. En agosto de 2020, celebraron 26 años de casados. Un mes después, durante el show por streaming Hashtag, Yanina manifestó: “Soy cornuda, me metieron los cuernos. ¿Y sabés qué? No es tan grave. Me lo fumé. Me metieron los cuernos y perdoné”.

